Soğuk hava, stres, iş hayatının getirdiği gerginlikler... Hepsinden biraz olsun uzaklaşıp, cildinizi ve kendinizi şımartmaya ne dersiniz?





Baharatlar ve bitkilerden oluşan karışım zarif dokunuşlarla vücudu sarıyor, Bali’nin sıcaklığı cilde taşınıyor…Sımsıcak bir his tüm vücudu zarif hareketlerle sarıyor… Bali’nin mistik atmosferini taşıyan özel karışım, içinizi ısıtan, farklı bir vücut bakımı vadediyor. SANDA SPA’nın yepyeni bakımı Sanda Body Glow Herbal Wrap, kan dolaşımını hızlandırmaya, gerginlikten arınmaya, rahatlamaya, cilde canlılık ve parlaklık kazandırmaya yardımcı oluyor. Sıcacık bir his veren baharatlar ve bitkilerden oluşan, Bali’ye özgü “boreh” adındaki karışım, narin dokunuşlarla vücudu kaplıyor... Bali’nin sıcaklığı 50 dakika boyunca sizinle oluyor.Bali’de kullanılan geleneksel bir karışım olan, içeriğinde pek çok farklı baharatın ve bitkinin bulunduğu “boreh”, SANDA SPA’nın Sanda Body Glow Herbal Wrap bakımında uygulanarak, soğuk kış günlerinde sıcacık bir hissi vücudunuza taşıyor. Bu özel karışım, bir kumaş gibi narince vücudu kaplıyor, içeriğindeki baharatlar kendiliğinden ısınma etkisi sağlıyor, Bali’nin sıcak atmosferi cildinize yansıyor.Sanda Body Glow Herbal Wrap bakımında boreh tozu, avuç içi tekniğiyle, sırasıyla sırt, boyun, bacak, kollar olmak üzere, hassas bölgeler hariç tüm vücuda uygulanıyor ve vücut ile özel karışımın temasını artırmak için vücut sarılıyor. Karışım kendinden ısınmaya başlıyor. Taneli bir yapıda olduğu için hafif ovalama ile peeling etkisi sağlamaya ve cildi yenilemeye yardımcı oluyor. (Tam bir peeling etkisi istenirse Lulur Scrub uygulanabiliyor.) Karışım 20 dakika vücutta bekletiliyor. Bekleme süresi sırasında, yüz ve baş bölgesine rahatlatmaya ve dinlendirmeye yardımcı masaj uygulanıyor. Ardından salatalık maskesi sürülerek ciltten boreh temizleniyor ve cildin nemlenmesine yardımcı olunuyor. Vücudu tamamen temizlemek amacıyla alınan duşun ardından nemlendirici krem sürülerek bakım tamamlanıyor. Sanda Body Glow Herbal Wrap, kan dolaşımını hızlandırmaya, baş ve kas ağrılarını azaltmaya, peeling etkisi yaratmaya ve cildin ferahlamasına, parlak bir görünüme sahip olmasına yardımcı oluyor.50 dakika süren Sanda Body Glow Herbal Wrap, 165 TL olarak fiyatlandırılıyor.