Bir kremden ne beklersiniz?

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Sans Soucis’nin yeni ürünü CC Cream, yaşlanma etkilerine karşı koruyor, ciltteki kızarıklık, düzensizlik gibi küçük problemleri yok ediyor, cildin pürüzsüz görünmesini sağlıyor, ayrıca cildi zararlı uv ışınlarına karşı koruyor.

Yeni CC cilt tonu düzenleyici ve yaşlanma karşıtı SPF 20 içeren bakım kremi, ciltte kızarıklık ve cilt düzensizlikleri gibi küçük problemleri yok ederek, ciltte mükemmel dengelenmiş bir ton oluşturuyor. Paracress çiçeği ve baden baden’in doğal kaynak sularından hazırlanan ürün, maksimum yaşlanma karşıtı etki ile cildin donuk görüntüsünü yok ederek, güzel, eşit, pürüzsüz ve doğal bir görünüme dönüştürüyor. Ayrıca cilt düzensizliklerini azaltarak, kırışıkları minimuma indiriyor. Bunların dışında cildi zararlı UV ışınlarına karşı koruyor.

CC Cream Color Correction satış fiyatı: 90 TL

