Yağların saç ve cilt bakımındaki faydaları saymakla bitmiyor... Kozmetik sektöründe en çok kullanılan 10 faydalı yağın nelere iyi geldiğini biliyor musunuz?

Yazı: Gülru İncu

ARGAN YAĞI

Fas yağı olarak da adlandırılan argan yağı, zengin E vitamini içeriğiyle saç, cilt ve tırnaklar için muhteşem bir nemlendirici. Cilde parlaklık veriyor ve yaşlanma belirtileriyle savaşıyor.



AVOKADO YAĞI

İçerdiği yüksek oranda A, D ve E vitaminleri, potasyum, protein ve antioksidanlar sayesinde vücut ve saç bakımı için kullanabilirsiniz. İçeriğindeki yağ asitleriyle cildi nemlendiriyor ve yaşlanma karşıtı özelliğiyle ince çizgilerin görünümünü azaltıyor.





HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

İçeriğindeki protein, E vitamini ve yağ asitleri cilt tarafından kolayca emiliyor. Antibakteriyel özelliği var. Makyaj temizlemede, banyo öncesi saç bakımında, vücudunuzu nemlendirmek ve ölü derileri temizlemek için peeling niyetine kullanabilirsiniz.





JOJOBA YAĞI

Cildimizdeki sebumla benzerlikler taşıyor. Doymamış yağ asitleri açısından zengin. Epidermisin doğal yağ üretimini dengeliyor. Nemlendirici özelliğinden dolayı şampuanın içine ekleyebilir ya da makyaj temizliğinde kullanabilirsiniz.





ZEYTİNYAĞI

Mükemmel bir antioksidan. A ve E vitaminleri açısından zengin olduğu için yaşlanma karşıtı bakımın önemli adımlarından biri. Özellikle cilt kuruluğu ya da egzama sorunları olanlara öneriliyor.





SUSAM YAĞI

Asırlardır ayurvedik tedavilerde kullanılmasının yanı sıra cildin kolajen üretimini de tetikliyor. Sıcak, kuru ve rüzgarlı havanın neden olduğu cilt kızarıklıkları ya da güneş yanığında öneriliyor.





TATLI BADEM YAĞI

Ölü deri hücrelerinin giderilmesinde kullanılan en doğal içerik. Yüksek oranda E vitamini içerdiği için kuru, hassas ya da egzama sorunu yaşayan ciltlerin ve göz çevresinin bakımında kullanılıyor. Siyah noktaların temizlenmesine yardım ederken cilt tonunu da eşitliyor.





LAVANTA YAĞI

Uyku sorunu yaşıyorsanız yastığınıza damlatacağınız 1-2 damla hemen etkisini gösteriyor. Tedavi edici özelliğinden dolayı kasılmalara iyi geliyor. Cilt lekelenmelerinde lavanta yağı maskesinden faydalanabilirsiniz.





ÇAY AĞACI YAĞI

Avustralya yerlilerinin asırlardır kullandığı çay ağacı yağı sivilce ve akne tedavisinde kullanılıyor. Antiseptik özelliğiyle diş ve boğaz temizliğinde de kullanabilirsiniz.





MACADAMIA (CADI FINDIĞI) YAĞI

Selenyum, omega-3 ve omega 6 yağ asitleri açısından çok zengin. Omega 7 ise sadece macadamia fındığında bulunuyor. Saç ve cilt tarafından kolayca emildiği ve doku üretimini desteklediği için yara izlerinin tedavisinde, cilt tahrişlerinde, güneş yanıklarında da kullanılıyor.