Bu otelde spa odanıza geliyor

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Kış yorgunluğunu üzerinizden atıp yaza yenilenmiş bir beden ve ruhla girmek istiyorsanız Hilton Dalaman Sarıgerme Resort& SPA özel bir adres olarak öne çıkıyor.

Hilton Dalaman Sarıgerme Resort& Spa güzelliğinizi ve gençliğinizi korumak için sizi Uzakdoğu'nun egzotik atmosferiyle, Türk geleneklerini birleştiren bir ortama; Elysion SPA'ya davet ediyor. İsterseniz 6000 metrekare alan üzerine kurulu SPA merkezi içerisindeki suitlerde konaklayabilir, isterseniz bakımlarınızı odanızda da yaptırabilirsiniz. Vücudu toksinlerden arındıran terapiler, besleyici masaj bakımları, bölgesel peeling uygulamaları ile rahatlatmak, cildinizin ve bedeninizin yenilenmesini sağlamak isterseniz detaylı bilgi için www.hiltondalaman.com adresine göz atabilirsiniz.