Dr. Elif cilt bakım ürünleri doğayı bilimle buluşturdu.





Cilt bakımında ‘Az çoktur’ ilkesini benimseyen Dr. Elif, kendini 28 günde yenileyen cildin tek ihtiyacının doğal yollarla nemlenme olduğuna dikkat çekiyor. Dış etkenlere, zararlı güneş ışınlarına, mevsimsel olumsuzluklara karşı bitkilerin onarıcı gücünü kullanan Dr. Elif ürünleriyle parlak ve dinç bir cilde sahip olabilirsiniz.Ünlü patolog ve fitoterapist Dr. Elif Güveloğlu doğa ve bilim aşkını buluşturdu, ortaya Dr. Elif cilt bakım ürünleri çıktı. İçeriğinde çiçek, tohum, meyve ve vitamin karışımları bulunan ürünler ile Dr. Elif cildinizin savunma sistemini tamamen doğal yollarla destekliyor. Kendi ihtiyacından yola çıkarak Dr. Elif markasını yaratan Güveloğlu, ürünlerinde yeşil çay, nar, biberiye gibi bitkileri ağırlıklı olarak kullanıyor. Cilt bakım ürünlerinde çoğu değil azı aramak gerektiğini vurgulayan Güveloğlu, cildin en çok ihtiyacı olan şeyin dengeli oranda nem ve yağ olduğunu söylüyor.Gündüz kremlerinde cildi çevresel faktörlerden koruyacak antioksidanlar ve doğal güneş koruyucular; gece kremlerinde ise cildi yenileyici, tamir edici özellikteki doğal yağlar ve aktif maddelerin yer alması gerektiğinin altını çiziyor. Dr. Elif ürünlerini de bu doğrultuda hazırlıyor.Cildin kendini 28 günde yenileyen bir mucize olduğuna dikkat çeken Dr. Elif, Yeşil Çay Özlü Göz Çevresi Bakım Kremi, Yeşil Çay Özlü Gündüz Bakım Kremi, Rosemary Bakım Kremi ve Yoğun Gece Göz Çevresi Bakım Kremi ile sizi yepyeni bir cilt ile tanıştırıyor.Dr. Elif Yeşil Çay Özlü Göz Çevresi Bakım Kremi, içerdiği özel karışım ile yeşil çayın antioksidan özelliğini kullanıyor. Cildin en hassas bölgesini, göz çevresini destekleyen bu krem, nem kaybını önleyerek teninizin diri kalmasına katkıda bulunuyor. Aynı temel içeriğe sahip Dr. Elif Yeşil Çay Özlü Gündüz Bakım Kremi ise cildin kendi savunma mekanizmasını güçlendirerek yaşlanmasını geciktiriyor.Günün sonunda ise Dr. Elif Rosemary Bakım Kremi gecenin onarıcı etkisinden faydalanıyor. Vücudun kendini en hızlı yenilediği bu saatlerde cildinizin tüm gece tazelenmeye devam etmesini sağlıyor. İçerdiği biberiye özü, C ve E vitaminleri sayesinde teninizin su ve iyon dengesini koruyor, hücrelerinizi yeniliyor ve cildin savunma sistemini güçlendiriyor. Dr. Elif Yoğun Gece Göz Çevresi Bakım Kremi de göz çevresinde cildinizin koruyucu bariyerini güçlendiriyor.