Sağlık ve güzelliğimizi tehdit eden serbest radikallere karşı en güçlü silahımız cildi besleyen ve enerji veren antioksidanlar.

Yazı: Gülru İncu



Ne işe yarıyor?

Hücrelere saldırarak yapılarını bozan moleküllere kısaca serbest radikaller deniyor. Serbest radikaller ciddi hastalıklara neden olabiliyor ve yaşlanmayı hızlandırıyor. UV ışınları, radyasyon, hava kirliliği gibi etkenler serbest radikaller üretiyor. Antioksidanlar ise serbest radikallerle savaşarak onların hücrelere zarar vermelerini engelliyor. Serbest radikallere karşı en büyük dostlarımız taze meyve ve sebzeler. Her biri cildi besliyor, enerji veriyor ve cildin lipit tabakasını canlandırıyor.



Denedik sevdik

Vichy, etkisi klinik olarak kanıtlanmış gün boyu ve uzun süreli sıkılık sağlayan ilk bakım kremi Liftactiv Supreme ile hem kırışıklıklarla savaşıyor hem cildi sıkılaştırıyor. Liftactiv Supreme, cildi anında pürüzsüzleştirerek ince çizgi ve kırışıklık görünümünü azaltıyor, cildi aydınlatıyor. Günün sonunda daha canlı bir cilde ve günün izlerini taşımayan gençleşmiş bir yüze kavuşmanızı sağlıyor.



Antioksidan değeri yüksek 10 meyve

• Akai çileği

• Ahududu

• Nar

• Böğürtlen

• Yaban mersini

• Erik

• Çilek

• Portakal

• Kiraz



EN GÜÇLÜ ANTİOKSİDANLAR



BEYAZ ÇAY VE MAVİ ZENCEFİL: Madagaskar’daki Vohimana Ormanları’nda yetişen mavi zencefil ile beyaz çay, cildi yenileyen antioksidanların başında geliyor.

GOJI BERRY: Ülkemizde kurt üzümü olarak da bilinen ve Himalayalar’da yetişen goji berry, dünyanın en güçlü antioksidanlarından.

RESVERATROL: Bitkilerde, özellikle kırmızı üzüm, yer fıstığı ve ananasta bulunan resveratrol UV ışınlarının zararları ve enfeksiyonlara karşı cildi koruyor. Üzüm, yaban mersini ve kızılcık güçlü resveratrol kaynakları.

E VİTAMİNİ: Buğday, mısır, darı ve pirinç gibi baklagillerde, ceviz, badem ve yer fıstığı gibi kuru yemişlerde, ayçiçek yağında ve yeşil sebzelerde bulunuyor.

C VİTAMİNİ: Başta turunçgiller olmak üzere domates, kuşburnu, brokoli ve ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzelerde bulunuyor. C vitaminini yoğun şekilde alabilmek için sebzeleri mümkün olduğu kadar çiğ ya da az pişmiş yemek gerekiyor.

SELENYUM: Yumurta, patates ve ay çekirdeğinde bulunuyor.

A VİTAMİNİ: Havuç en güçlü antioksidanların başında geliyor. A vitamini en çok ıspanak, brokoli, kayısı ve şeftalide bulunuyor.

FLAVONOID: Meyve ve sebzelerin çoğundan alabilirsiniz. Özellikle elma, çilek, üzüm ve çikolata flavonoid açısından zengin besinler.

LİKOPEN: Domates çok önemli bir likopen kaynağı. Pembe greyfurt ve karpuzda da likopen var.

POLİFENOL: Ahududu, yeşil çay, erik, soya, çilek, elma ve yaban mersininde bolca bulunuyor.