Cildin gizli silahı

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Modern şehir hayatı güzelliğimizi tehdit ediyor! Cildimiz her geçen gün daha çok risk altında. Çözüm yolu ise cildi besleyen ve enerji veren antioksidanlardan geçiyor.

Antioksidan içeren yiyecekler

Antioksidanlar, vücudumuz tarafından üretiliyor ama yiyeceklerle de alınıyor. Gıdalarla alınan betakaroten, selenyum, A vitamini (havuç, brokoli, kabak, domates, kara lahana, kavun), C vitamini (turunçgiller, çilek ve yeşil yapraklı sebzeler) ve E vitamini (fındık, ceviz, bitkisel yağlar) en önemli antioksidanlar.



Neden önemli

30’lu yaşlardan itibaren güçsüzleşen cildimiz, kendini eskisi kadar hızlı yenileyemiyor. Işıltısını kaybediyor ve kırışıklıklar oluşuyor, yani oksidasyon başlıyor. Antioksidanlar; UV ışınları, kirlilik ve stres gibi dış etkenlere ve bunların neden olacağı serbest radikallere karşı cildi koruyarak, daha uzun süre genç kalmasına yardımcı oluyor.



Neden oluşur?

1. Aldığımız oksijen de dahil olmak üzere UVA, UVB ışınları, kirlilik ve stres gibi çevresel faktörler vücudumuzda ve cildimizde zararlı serbest radikallerin oluşmasına neden olur.

2. Serbest radikaller kanser, yaşlanma, kalp krizi ve kronik yorgunluk dahil birçok hastalığa yol açabilir.

3. Serbest radikallerle savaşmadaki en etkili yollardan biri antioksidanlar.