Cildiniz en değerli giysiniz!

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Yaz aylarında güne güneş koruyucu sürerek başlamayı unutmayın!

Avéne, güneş ürünlerinin formülünü yeniledi. Avéne Güneş Ürünleri Serisi yenilenen formülünde, antioksidan özellikli minimum içeriğiyle UVA-UVB’ye karşı geniş spektrumlu koruma sağlıyor. Vücudunuzun en büyük organı olan cildiniz, unutmayın ki en değerli giysiniz. Güneşin kansere yol açtığı ve foto-yaşlanmadan birinci derecede sorumlu olduğu artık biliniyor. Yaşlanma etkilerini azaltmak ve cilt kanserinden korunmak istiyorsanız, her yeni güne başlarken güneş koruyucu sürmeyi ihmal etmeyin.

Çevre dostu ve doğaya saygılı, Avéne Spray 50+; antioksidan özellikli, minimum içerikli, suya karşı çok dayanıklı ve tüm ciltler için uygun...

