Güneşin zararlı etkilerinden korunmak ve sağlıklı bir bronzluğa sahip olmak istiyorsanız, Janssen Sun Shield daha fazlasını veriyor.





Janssen’in Face Guard 30 Günlük Güneş Koruyucu kremi ve Sun Shield 25 ve 30 koruma faktörlü güneş ürünleri cildinizde yüksek koruma sağlarken; nemi hücrelerde hapsedip, sağlıklı ve kalıcı bir bronzluk veriyor.Tedavi edici kozmetikte iddialı Alman markası Janssen, cildinize uygun güneş ürünleri ile oluşabilecek hasarlardan sizi korurken, yapılandırıcı etken maddeleri ve özellikle Mısır çöllerinde bulunan Ectoin ile de cilt altında onarıcı bakım yapmaya devam ediyor. Hassas ciltler başta olmak üzere, tüm cilt tiplerinin kullanabileceği günlük güneş koruma Face Guard 30; her gün makyaj altına kullanılabilen yapısı ile yaz-kış cildine özen gösterenlerin ilk tercihi. Sun Shield ise; 25, 30 ve 50 koruma faktörlü güneş kremleri ile yazın sağlıklı ve canlı bronzluk isteyenlerin plaj çantalarından eksik etmediği bir krem.Cilt tiplerine göre farklı uygulamalar için üretilen 250’den fazla Janssen ürününden bazılarının fiyatları şöyle:Janssen Face Guard SPF 30 / Günlük Bakım Losyonu: 175.- TLJanssen Sun Shield 25 SPF Waterproof / SPF 25 Su Bazlı Güneş Koruma : 99.- TLJanssen Sun Shield 30 SPF / SPF 30 Ectoin Güneş Koruma: 110.- TLJanssen Sun Shield 50+ SPF / SPF 50+ Ectoin Güneş Koruma: 120.- TLJanssen After Sun / Güneş Sonrası Ferahlatıcı Losyon: 89.- TL