Cildiniz hassas mı?

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Ren ile hassas bir cildiniz olduğunu unutacaksınız.

Gücünü süt polipeptidinden alarak güneş, klimalı ortamlar ve sıcaklık değişimleri sebebiyle ekstra kuruyan ve hassaslaşan, çatlayan ve kızaran cildi yatıştıran Hydra-Calm Youth Defence Serum cildin doğal yenilenme sürecini destekleyerek anti ageing bakım yapıyor, kuvvetli bir onarıcı antioksidan olan Ochroleuca deniz yosunu ile de kılcal yapısını koruyor, şişkinliği yatıştırıyor ve epidermisi güçlendiriyor.



Hassas cildi makyajsız dolaşmanın özgürlüğü ile buluşturan Hydra Calm Youth Defence Serum cildin kendini toksinlerden arındırma, kentsel kirlilik ve serbest radikallere karşı kendini koruma sürecinde ekstra destekte bulunuyor, UV radyasyon ve enflamasyona bağlı DNA hasarını gidermeye yardımcı oluyor.