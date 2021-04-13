Cildiniz için 3 güzellik ipucu ve 5 bakım önerisi

Hayatın stresi veya dış etmenlerden alınan zararlar cildinizi yıpratmış olabilir bu yüzden cilt sağlığınız için hem dıştan hem de içten bir temizliğe ihtiyaç duyabilirsiniz. Yoga veya meditasyona başlayabilirsiniz veya Netflix’te bir dizi izleyebilir, kitap okuyabilirsiniz. Zevklerinize yoğunlaşın ve biraz dinlenin.

CİLT BAKIM ÜRÜNLERİNİZİ YENİDEN DÜZENLEYİN

Marie Kondo’ya göre sadece sizi mutlu eden şeyleri saklamanız önemlidir İlkbaharın gelişiyle cilt bakım ürünlerinizi yeniden düzenleyin mesela kullanmadığınız veya son kullanma tarihi geçmiş ürünleri atın. Cilt bakım ürünlerini organize edin onları düzenli görmek sizi daha çok motive edecektir.

CİLT BAKIM RİTÜELLERİNİZE ZAMAN HARCAYIN

Akşam yaptığınız cilt bakımınız cildinizin için çok önemli bir adımdır. Cildiniz soğuktan kurumuşsa veya yıpranmışsa cilt yapınıza uygun Ph oranını düzenleyecek ürünler kullanmak cilt sağlığınız açısından oldukça önemlidir.

Cilt bakımınıza parlaklık veren ürünleri tercih edin. Havalar ısındığında peeling tarzı ürünlerden kaçının onun yerine C vitamini, E vitamini, hiyalüronik asit ürünleri kullanın.

CİLDİNİ ÖLÜ DERİLERDEN ARINDIRMAYI UNUTMA

Dolaptaki kışlıkları kaldırma vakti geldi şimdi ise yazlık kıyafetlerinizi raftan çıkartın. En iyi sonucu elde etmek için ise cildinize bir hafta boyunca peeling yapın.

Vücüt losyonları, peelingi kullanın. Vücut fırçası ile vücudunuza masaj yapın.

GENÇ CİLDİNİZ İÇİN 5 İPUCU

Kendinizin en iyi halini ortaya çıkarmak için bakım rutininize önem verin. Aşağıdaki 5 kurala uyarak cildinizin en iyi halini ortaya çıkarın.

SİZE UYGUN CİLT BAKIM ÜRÜNÜNÜ BULUN

Cildiniz kuru ise daha çok nem veren ürünler kullanın. Fakat 40 yaşından sonra cilt tipiniz ne olursa olsun hücre yenileyen ürünler tercih etmeniz gerekiyor.

SABAH AKŞAM SERUM UYGULAYIN

Serum cilt için en iyi nemlendirici ve sıkılaştırıcı yaşlanmayı geciktiren etkiye sahiptir. Hiyalüronik asit, amino asit, A, E ve C vitaminleri içeren ürünler tercih edin.

CİLDİNİZİN NEM ORANINA ÖNEM VERİN

Cildinizin genç kalmasını sağlayan en önemli etmen cildin nem oranıdır. Bu yüzden su tüketiminize önem verin. 40 yaşından sonra cildiniz kolay tahrip olur bu yüzden cildi iyi nemlendiren ve hücre yenileyici ürünler tercih edin.

GÜNEŞ KREMİ SÜRMEDEN DIŞARI ÇIKMAYIN

Hava nasıl olursa olsun güneş kreminizi her gün kullanın ihmal etmeyin. Size uygun güneş kremini bulmak için cilt tipinizi, özelliklerini ve rengini göz önünde bulundurun. Ayrıca boynunuzda güneş kremini sürmeyi unutmayın.

GÖZ ÇEVRESİNİ KORUYUN

Göz çevreniz hassas ve ince bir dokuya sahip olduğu için iyi bir yaşlanmaya karşıt kremeni kullanmayı unutmayın. Kırışıklık gideren besin kullanın ayrıca sürekli kaş çatmak kaz ayaklarını çıkartır bu yüzden güneşli havalarda güneş gözlüğü takmayı unutmayın.

İLGİLİ İÇERİKLER