Cildiniz koruma altında

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Dışarısı ne kadar soğuk olursa olsun, cildinizin koruma kalkanı REN Skincare'den

Soğuk, rüzgâr, düşük nem oranı ile kışın hassaslaşan, gerilen, kuruyan ve çatlayan cildinizin ihtiyaç duyduğu onarımı, nem desteğini ve gücü REN Skincare Rose O12 Moisture Defence Serum ile karşılıyor.



Yenilenmiş, canlı ve sağlıkla ışıldayan bir cildin güçlü bir koruyucu bariyeri olması gerektiği bilinciyle 12 çeşit yağ asidi ile formüle edilmiş, cilde derinlemesine etki eden, tüm cilt fonksiyonlarını iyileştiren ve cildin koruyucu bariyerini güçlendiren Rose O12 Moisture Defence Serum nemsizliğe, kuruluğa, hassasiyete, gerginliğe ve pul pul dökülmelere çözüm üreterek cildi yapılanmış, pürüzsüz, yenilenmiş, canlı ve sıkı bir görünüme kavuşturuyor.



Kuru, çok kuru, nemsiz ve olgun ciltler için adeta bir kalkan görevi görerek cildi kadife yumuşaklığı ile buluşturan bu damask gülü özlü yağ bazlı serum, içeriğindeki yalancı safran yağı kaynaklı seramidler ile ciltteki nemi yeniden yapılandırıp, onarım ve korumaya destekte bulunurken, soya yağı kaynaklı fosfolipitler ve Omega6&7 yağ asitleri ile de koruyucu lipit bariyerini güçlendiriyor.



REN Skincare serumlarını hiçbir mineral yağ, sentetik koku ve renk verici kullanmadan formüle ettiğinden gözenekler tıkanmaz, kolaylıkla emilim sağlanır ve tüm cilt fonksiyonları desteklenir.



Cilt dostu olmayan maddelerden arındırılıp, doğal biyolojik kaynaklar kullanılarak formüle edilen REN Skincare ürünlerini yetkili eczanelerden satın alabilirsiniz. REN Skincare satış noktaları hakkında, detaylı bilgi için "http://www.renskincare.com.tr/tr/about-ren/satis-noktalarimiz" adresini ziyaret edebilirsiniz.



Piyasa Satış Fiyatı: 230 TL



CİLDİNİZİN YENİLENME ZAMANI GELDİ!

REN Skincare kışın yıpranan, kuruyan, donuklaşan, lekelenen ve nem kaybına uğrayan cildinizin ihtiyacını yine en doğru şekilde karşılıyor.

Cildin en yoğun yenilenme ve onarım evresinin geceleri olduğu bilinciyle hareket eden REN Skincare, ileri biyoaktif teknolojisi ile cilde dost bileşenler kullanarak formüle ettiği Omega 3 Night Repair Serum ve Frankincense Revitalising Night Cream ile cildinizi gece boyunca onarıp tazeleyerek, pürüzsüz, renk tonu eşitlenmiş, aydınlık ve sağlıklı bir görünüme kavuşturuyor.



Omega 3 Night Repair Serum içeriğinde bulunan bitkisel kaynaklı Omega3&7 yağ asitleri sayesinde gece boyunca hücre yenilenmesini destekleyerek, cildin sıkılığını ve esnekliğini geri kazandırmak üzere etki ediyor. Frankincense Revitalising Night Cream ise özel formülünde bulunan Boswellia Serrata ağaç kabuğu özü sayesinde yüz dokusundaki mikro kasılmaları azaltarak çizgilerin görünümünü azaltırken, A,C ve E vitaminleri sayesinde de cildinizin koruyucu bariyerini kuvvetlendiriyor ve renk tonunu eşitleyerek ışıltı veriyor.

REN Skincare’in hiçbir hayvansal veya balık içerikli katkı maddeleri, mineral yağlar, sentetik koku vericiler, petrokimyasal ya da silikon bileşenleri kullanmadan formüle ettiği, ihtiyaca göre beraber de kullanılabilen Omega 3 Night Repair Serum ve Frankincense Revitalisng Night Cream en doğru zamanda etki ederek cildinizi onarıyor ve yeniliyor.



Cilt dostu olmayan maddelerden arındırılıp, doğal biyolojik kaynaklar kullanılarak formüle edilen REN Skincare ürünlerini yetkili eczanelerden satın alabilirsiniz. REN Skincare satış noktaları hakkında, detaylı bilgi için "http://www.renskincare.com.tr/tr/about-ren/satis-noktalarimiz" adresini ziyaret edebilirsiniz.



Omega 3 Night Repair Serum, 50 ml

Piyasa Satış Fiyatı: 180 TL



Frankincense Revitalising Night Cream, 50 ml

Piyasa Satış Fiyatı: 155 TL