İşte Cosmed'den yaz bakımının olmazsa olmaz güneş koruma
bakım setleri, sıkılaştırma paketi ve yüz maskeleri:
Güneşin
etkilerinden koruyan bakımlar
Hassas ciltler ve akneli ciltlere özel iki ayrı bakım seti, güneşin zararlı etkilerini cildimizden uzak tutmakta bize yardımcı olacak. Sun Essential SPF 50 kremin hassas ciltlere özel ve Yağlı Ciltlere Özel iki çeşidinden kendiniz için uygun olan birini seçebilirsiniz. Her biri yanında Güneş Sonrası Losyonu, yatıştırıcı etkisi ve nemlendirme özelliği ile CC Krem ve makyaj çantası hediyesi ile birlikte geliyor.
Pilates
bandı hediyeli Sıkılaştırma Paketi
Cosmed Body Elixir Anti Selülit Serum ve Anti Selülit Losyon, serum ve losyon güçlerini birleştiriyor ve neredeyse tüm kadınların korkulu rüyası portakal görünümüne savaş açıyor. Portakal kabuğu görünümüne neden olan yağ hücrelerini hedef alarak, sorunlu bölgeleri yeniden şekillendiriyor ve sıkılaştırıyor.
Yağlı
ciltlere detoks
Cosmed Complete Benefit Matlaştırıcı Soyulabilen Maske, yağlı ciltlerin yağ, ölü hücreler ve kirden arındırılmasını sağlıyor; rahatsız edici parlamaları gideriyor, gözeneklerin sıkılaştırıyor. Deniz alglerinden elde edilen %100 doğal ‘marine complex’, cildin yenilenme sürecinde nem ve mineral kaynağı görevini üstlenirken, cildin detoks yapmasına ve mat bir görüntü kazanmasına destek oluyor. 4