Yazın keyfini tam anlamıyla çıkartmak için, cildimiz ve vücudumuz bizden biraz daha özen bekliyor olabilir.

İşte Cosmed'den yaz bakımının olmazsa olmaz güneş koruma bakım setleri, sıkılaştırma paketi ve yüz maskeleri:

Güneşin etkilerinden koruyan bakımlar

Hassas ciltler ve akneli ciltlere özel iki ayrı bakım seti, güneşin zararlı etkilerini cildimizden uzak tutmakta bize yardımcı olacak. Sun Essential SPF 50 kremin hassas ciltlere özel ve Yağlı Ciltlere Özel iki çeşidinden kendiniz için uygun olan birini seçebilirsiniz. Her biri yanında Güneş Sonrası Losyonu, yatıştırıcı etkisi ve nemlendirme özelliği ile CC Krem ve makyaj çantası hediyesi ile birlikte geliyor.

Pilates bandı hediyeli Sıkılaştırma Paketi

Cosmed Body Elixir Anti Selülit Serum ve Anti Selülit Losyon, serum ve losyon güçlerini birleştiriyor ve neredeyse tüm kadınların korkulu rüyası portakal görünümüne savaş açıyor. Portakal kabuğu görünümüne neden olan yağ hücrelerini hedef alarak, sorunlu bölgeleri yeniden şekillendiriyor ve sıkılaştırıyor.

Yağlı ciltlere detoks

Cosmed Complete Benefit Matlaştırıcı Soyulabilen Maske, yağlı ciltlerin yağ, ölü hücreler ve kirden arındırılmasını sağlıyor; rahatsız edici parlamaları gideriyor, gözeneklerin sıkılaştırıyor. Deniz alglerinden elde edilen %100 doğal ‘marine complex’, cildin yenilenme sürecinde nem ve mineral kaynağı görevini üstlenirken, cildin detoks yapmasına ve mat bir görüntü kazanmasına destek oluyor. 4



