Nemlendiricinin, güneşten koruma özelliğine sahip güçlü bir kremin ve cilt temizliğinin önemini hatırlattıktan sonra mutfakta hazırlanan mucize maskelere bakabiliriz. Doğal besinlerle hazırlanan efsanevi formüleri yüzümüz için uygulama zamanı!

Yaz ruhumuza iyi gelir ama cildimize olan etkileri için aynı şeyi söylemek zor. D vitamini vücudumuza en iyi şekilde güneş veriyor. Ancak bu değerli vitamini yüz bölgesinden almak yanlış ve anlamsız. Hatta vücudumuzun genelinde bile sadece diz altı ve kol içi gibi ince derinin olduğu yerlerden güneş ışığı emilimi sağlanabiliyor. Bu bilgi sizde bulunsun, biz cilt bakımı konusuna geri dönelim. Özellikle mevsime en uygun maskelere bakalım. Nemlendiricinin, güneşten koruma özelliğine sahip güçlü bir kremin ve cilt temizliğinin önemini hatırlattıktan sonra tabii.

Güneşten Korurken

Cildinizi hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı koruyan güneş kreminizin en az 30 faktör koruma düzeyine sahip olmasına dikkat edin. UVA, ciltte yaşlanma ve kırışıklık gibi cilt hasarlarına sebep olan mor ötesi ışınlara verilen ad. UVB ise daha yüzeysel ve etkileri anında görülen cilt sorunlarına yol açan ışınlar. Güneş kremini dışarı çıkmadan yarım saat önce uygulayın ve güneşte kaldığınız süre boyunca iki saatte bir olmak üzere sürün.





Doğal Besinlerle Mucizevi Formüller

Mutfakta cilt için de harikalar yaratılabiliyor. Doğal besinlerdeki saklı mucizeleri de yüzümüz için kullanma zamanı. Rendelenmiş salatalık kabuğu ve yoğurt, 2-3 yemek kaşığı bal ve 2 yumurta formülüyle maske işine ciddi bir adım atabilirsiniz. Bu arada bal ve yumurta karışımı sadece cilt için değil saç sağlığı için de efsane tariflerden biri.





Zeytinyağı ve Yoğurdun Gücü

Yaklaşık bir tatlı kaşığı kesmeşeker ve zeytinyağı da basit ve hızlı bakımın vazgeçilmezi. Yalnız bu tarif hassas ciltler için uygun olmayabilir. Şekerin bazı ciltler için sert bir peeling malzemesi olduğunu unutmamak gerek. Yulaf ve yoğurt karışını beki biraz daha uygun olabilir. Yapacağınız tek şey bir yemek kaşığı yulafı bir yemek kaşığı yoğurtla karıştırmak ve 20-30 dakika beklemek.





Canlandıran Maskeler

Yarım muz, birer tatlı kaşığı bal ve yogurtla hassas cildiniz için harika bir maske yapabilirsiniz. Malzemelerin birbirine iyice karışması ve püre haline gelmesi, sürüldükten sonra 20-30 dakika beklenmesi ipek gibi bir cilt için yeterli. Canlandıran maskeler arasında avakado ve süt tozu maskesi ilk sıralarda yer alıyor. Bir yemek kaşığı süt tozunu maske kıvamına gelecek şekilde suyla karıştırın, maskeniz hazır! Yarım avokado ve bir yumurta ile yapılan maskeye ise birkaç damla limon sıkarsanız kuru ya da karma cildiniz için bir tür ilaç yapmış olacaksınız.





Zencefilli Maske ve Bir Hatırlatma

Bal, zencefil ve muz da ideal karışımlardan biri. Burada maskelerin vazgeçilmezi olan bal yine karşımıza çıkıyor. Nemlendirici özelliğe sahip bu maske irice bir muz, 2 yemek kaşığı bal ve yaklaşık 3 yemek kaşığı zencefil rendesinin karışımıyla yapılıyor.

Yaz mevsimi kendimizi daha genç ve özgür hissetmememizi sağlıyor evet ama dengeleyici bir tonik, cilt tipine uygun bir nemlendirici, koruma gücü yüksek bir güneş kremi olmadan cilt performansını artırmak kolay olmayacaktır.