Cildinize nem banyosu

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Yoğun güneş ile kuruyan cildinizi nem banyosu temizleyici ile buluşturun!

Yazın sağlıklı bir cilde sahip olmanın iki altın kuralı cilt temizliği ve yoğun nem kriterlerini No.1 Purity Cleansing Balm bütünüyle karşılıyor.



Güneşle hassaslaşan, kuruyan ve gerginleşen ciltten olmak üzere tüm kiri ve kalıntıları “tek seferde” su geçirmez maskara dahil olmak üzere çıkaran gül özlü temizleme balsamı No.1 Purity Cleansing Balm ciltteki stresi ve enflamasyonu yatıştırıyor, koruma bariyerini güçlendiriyor ve nemlenmiş bir doku kazandırıyor.



Suyla karıştığında aldığı sütümsü kıvam ile derinlemesine temizlik&nem sağlamasının yanında, içeriğinde bulunan bitkisel kaynaklı proteinlerle kaş ve kirpikleri de besliyor, gerisinde ise Roman papatyası, Fas gülü ve Pembe menekşe yaprağının sinerjik birleşimi aromaterapik koku kalıyor.