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Cildinize profesyonel dokunuş

Değişen mevsim şartlarından ve özellikle hava kirliliğinden etkilenen ciltler, kış aylarında daha çok bakıma ihtiyaç duyuyor.

Nivea’nın evde kullanıma uygun Profesyonel Yüz Temizleme Seti cildi 1 dakika içerisinde derinlemesine temizleyerek, yeniden canlanmasını sağlıyor. Set; pille çalışan bir yüz temizleme fırçası, yedek başlığı ve 2 adet Nivea Canlandırıcı Yüz Temizleme Jeli’nden oluşuyor. Jel, ıslak yüze uygulandıktan sonra, döner başlıklı fırçayla pratik ve etkili yüz temizliği sağlanıyor. Jelin içerisindeki E vitamini ve Hydra IQ cildi yağ, kir ve siyah noktalardan arındırıyor. Günlük olarak kullanılabilen set, yüze canlılık ve ferahlık katıyor. (39,90 TL)

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