Cildinize özen gösteriyorsanız yaz ayları en çok dikkat etmeniz gereken dönem. Peki cildinizi güneşin zararlı etkililerinden nasıl korumanız gerektiğini biliyor musunuz?

Güneşle birlikte maruz kalınan ultraviyole ışınları derinin incelmesine, dayanıksızlaşmasına, cilt altı dokusunun erimesine, cilt kalitesinin düşmesine, lekelenmelere, kırışıklıklara ve ileride kansere dönüşebilecek deri lezyonlarının gelişmesine neden oluyor. Yazın güneşin zararlı etkilerinden korunabilmek için öncelikle güneşin etkilerinin en sert olduğu 11:00-15:00 arasında güneşe çıkmamak gerekiyor. Deniz kenarında şemsiye altında oturup, şapka takmak, sabah-öğlen iyi bir güneş koruyucu ile kremlenmek alınabilecek önlemlerden sayılıyor. Özellikle açık renk tenlilerin çok dikkat etmesi ve yüksek faktör koruyuculu kremler kullanması gerekiyor. Güneşin vücutta en fazla deformasyon yaptığı bölgeler yüz-boyun-dekolte bölgesi-el sırtları oluyor. Bu bölgelerde cilt kırışıklığı, çillenme, lekelenmeler meydana geliyor. Cilt kanserleri de en çok buralarda çıkıyor. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Akın Yücel, yaz aylarına cildi hazırlama yöntemlerini anlattı.



Cildinizi yaza derin nemlendirme ile hazırlayın!

Akın Yücel, cildi güneşe ve etkilerine karşı dayanıklı hale getirmek için yaz öncesinde kişilerin derin nemlendirme işlemleri ile ciltlerini kuruluğa karşı hazırlaması gerektiğini söylüyor. Bunun için mezoterapi amaçlı serbest, saf hyaluronik asit (HA) enjeksiyonları yapmak ve somon DNA’sı uygulamaları ile cildi içeriden nemlendirmek gerekiyor. Bu işlemler cilde elastikiyetini geri kazandırıyor; kalınlaştırıp sağlamlaştırıyor. Yaz boyunca bol su içmek ve yaz sonunda ise tekrar HA ve somon DNA uygulamalarını yaptırarak oluşan kurumayı gidermek tavsiye ediliyor. Böylece cildi güneşe ve ultraviyole ışınlarına rağmen uzun yıllar genç tutmak mümkün oluyor. Aynı zamanda cildi uygun farmakozmetik ürünlerle ömür boyu desteklemek gerekiyor.