Dış etkenler nedeniyle yıpranan cildinize yeniden genç ve sağlıklı görünüm kazandırmak için neler yapmalısınız?

Temel kurallara ve bazı püf noktalarına dikkat ederek, cildinizin kısa sürede sağlıklı bir görünüme kavuşmasını sağlayabilirsiniz. Kış öncesi parlak bir cilde sahip olmak için dikkat edilmesi gerekenleri Prof. Dr. Dilek Demir Erol anlattı.



Güzel bir cilt için ilk kural temizlik

Cildin bütün gün oluşan kir, yağ, mikrop ve ölü hücrelerden arındırılması gerekir. Genellikle kadınlar, kendi doğru bildikleri yöntemlere göre yaptıkları temizlikten sonra ciltlerini kuru ve gergin hissederlerse temiz olduğuna inanırlar. Temizlik konusuna bilimsel açıdan baktığımızda ise cilt tiplerine göre kullanılacak ürünler ve uygulanan yöntemler de farklı olacaktır.

• Yüzünüzü günde iki kez temizleyin. Haftada bir kez peeling uygulayın. Böylece yüzdeki ölü deri hücrelerden kurtulursunuz. Ayrıca kan dolaşımını artırarak yeni hücre oluşumunu desteklersiniz.

• Yüzünüze sabun kullanmayın. Damarlarınızın çatlamasına yol açar.

• Temizlik sonrası mutlaka tonik kullanın. Tonik cildin pH değerini dengeleyerek dış etkenlere ve kuruluğa karşı önlem almış olursunuz.

Cildinizi nemlendirin

Cilt tipine uygun doğal içerikli bir nemlendirici ile cildinizde oluşan istenmeyen görüntüyü yok edeceğiniz gibi gelecek için de var olanı korumayı sağlayabilirsiniz. Nemlendirici seçerken içeriğinin mümkün olduğu kadar doğal olmasına dikkat etmelisiniz. Seramid, gliserol, AHA, Niyasin, peptid ve gliserol başlıca bulunması gereken maddelerdir.

Güneş koruyucuyu ihmal etmeyin

İyi bir cilt bakımı için güneş koruyucu kullanılmalıdır. Güneşin UV ışınları 24 saat ve 12 ay foto yaşlanmaya, güneş yanıklarına ve cilt kanserinin oluşmasına neden olur. -Bu sebeple yaz-kış demeden en az 35 faktörlü koruyucu kullanılması gerekir.

Yaşam felsefeniz 'Var Olanı Korumak' olmalı

Cildin yıpranmaması ve yaşlanmaması doğaya aykırıdır. Yılların izini cildinizde daha az ve daha geç görmek için var olanı korumalısınız.

1. Cildin temel taşları olan B,C,E,A ve K vitaminleri açısından zengin besinleri tercih edin.



2. Omega-3 yağ asitlerinden EPA güneş ışınlarının neden olduğu cilt yaşlanmasını ve var olan yaşlanma izlerini azaltır.

3. Beslenmenizde antioksidan gücü yüksek meyvelerden yararlanın.

4. Şeker ve şekerli yiyecek ve içeceklerden uzak durun.

5. Balkabağı günümüzde en çok önerilen ve medikal kozmetik ürünlerin formülasyonuna da giren iyi bir cilt dostudur. Havuç ile birlikte alındığında beta karotenin de varlığıyla iyi bir antiaging kokteyli oluşturulabilir.

6. C vitamini cildin dostu ve olmazsa olmazıdır.

7. Ceviz, badem ve fındık E vitamini, kalsiyum, omega-3 yağ asitleri içerir ve cilt dostu olarak bilinirler.

8. Yoğurt bilinen ilk biyoteknolojik üründür ve hem vücuda hem de cilde yararlıdır.

9. Günde en az 2.5 litre su için. Su, nem kaybını karşılar ve cildin erken yaşlanmasını engeller.

10. En az ayda bir kez profesyonel cilt bakımı yaptırın.

11. Keten tohumu omega-6 açısından zengindir.

12. Yumurta bilinenin aksine çok yararlı bir besindir, protein, mineral ve vitamin kaynağıdır.

13. Yeşil çay içeriğindeki polifenoller ve kateşinlerden dolayı antioksidan ve antiaging etkili bir içecektir.

14. Sigarayı bırakın. Sigara içenler içmeyenlere göre yaklaşık 3 yıl daha yaşlı gözükmektedir.

15. Alkolden uzak durun. Çok alkol vücutta iltihaplanmayı arttırdığı gibi, toksik etki yaratır.

16. Makyajınızı temizlemeden yatmayın.

17. Makyaj yaparken kullandığınız fırçaların temiz olmasına dikkat edin.

18. Cildinizin ve vücudunuzun dengesi için sağlıklı uyku uyumaya ve buna vücudunuzu alıştırmaya çalışın.