Cildinizi koruma altına alın!

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“Sonbahar dönemi, hasarların iyileştirilmeye başlandığı bir mevsim.

Yaz sezonu sona erdi, artık güneşin zararlarını ölçmenin zamanı! Uzmanlar kışın da cildimizi UV ışınlarından korumanın çok önemli olduğunu söylüyor. Dr. Adam Geyer “Yaz sonrası onarım süreci, UV ışınlarının uyardığı melaninle, bir mücadeleye girilmediğinden, en iyi sonuçları görebileceğiniz zamandır’’ diye açıklıyor. UV ışınları sonucu ortaya çıkan pigmentasyonları onarmak ve daha ışıltılı bir cilde kavuşmak için yapmanız gereken basit ama etkili formüllere mutlaka göz atın.



