Vücut bakımına ayıracak ekstra vakti olmayanlar ya da sıradan nemlendiricilerin bıraktığı yapışkanlık hissini önlemek için dakikalarca ürünün emilmesini bekleyenler, aradığı çözümü Nivea Duşta Vücut Kremi’nde buluyor.





Duşta kullanılan krem, sabun ya da duş jeliyle yıkandıktan sonra ıslak cilde sürülüyor ve suyla hafifçe durulanıyor.Nemi anında hapseden özel formülü sayesinde, kurulandıktan sonra giyinmek için cilt tarafından emilmesini beklemek gerekmiyor. Havluda kalıntı, ciltte yağlılık hissi bırakmayan Nivea Duşta Vücut Kremi, cilde pürüzsüz ,ipeksi ve yumuşacık bir dokunuş kazandırıyor. Nivea Duşta Vücut Kremleri’nin; Nemlendirici, Besleyici, Pürüzsüz&İpeksi, Kakao Keyfi ve Bal Keyfi olmak üzere 5 çeşidi bulunuyor.Fiyat:Nivea Duşta Vücut Kremleri 250 ml: 12,90 TLNivea Duşta Vücut Kremleri 400 ml: 16,90 TL