Yazın rahatça kullanabileceğiniz, cildinizi dış etkenlerden koruyacak bir seri: Ultimate W+ Aydınlatıcı Seri...

Mesoestetic'in kozmetik serilerinden Ultimate W+ Aydınlatıcı Serisi, cildi sadece aydınlatmakla kalmıyor koruyucu ve anti aging özelliğine de sahip. İçeriğindeki özel aktif maddelerle zenginleştirilen seri, cildi UV ışınlarından ve hava kirliliğinden koruyor. İnce çizgileri ve kırışıklıkları azaltan ürünler, güçlü bir antioksidan etkisine de sahip. Cildin tonunu eşitleyip aydınlatıyor, siyah noktaların görüntüsünü azaltıyor. Hücre yenilemesini uyaran seri aynı zamanda cildin doğal bariyer fonksiyonunu da güçlendirici etkiye sahip.

Seride bulunan ürünler şöyle:

