Çiller ve lekeler

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Eğer çillerinizden ve cilt üzerindeki lekelerden rahatsızlık duyuyorsanız Dermatoloji Uzmanı Dr. Salih Çetiner'e kulak verin.

Genetik faktörler, vücudun fazla melanin üretimi, güneşe maruz kalma, hormonal değişiklikler gibi birçok faktör cilt yüzeyinin renk değiştirmesine, ciltte çil ve leke oluşmasına neden olabilir. Güneşten kaçınmak çoğu zaman en etkili tedavi yöntemlerinden biri... Bununla birlikte lazer uygulamaları, kimyasal peeling uygulamaları, çeşitli lazer uygulamaları, kriyoterapi alternatif tedavi seçenekleri arasında yer alıyor. Öncelikle iyi bir dermatolojik muayeneden geçmeli ve sonrasında en doğru yönteme doktorunuzla birlikte karar vermelisiniz



ÇİLLER

Çiller, bölgesel artmış melanin üretimi sonucu oluşan, çoğu zaman noktasal lekelerdir. Çillerin oluşumundaki diğer faktörler de güneşe maruz kalma ve güçlü bir ailesel eğilime sahip olma şeklinde sıralanabilir. Çiller çoğunlukla yüz bölgesine yerleşme eğilimindedir. Kollar ve omuzlarda da sık görülürler. Çillerde melanositlerde artışı görülmezken, melanin artışı söz konusu olabilir. Çillerinden kurtulmak isteyenler güneşten çok iyi korunmalı. Bunun yanı sıra kriyoterapi ve yüzeysel kimyasal peeling uygulamaları ve çeşitli lazer uygulamaları da deneyebilirsiniz.



