Cilt bakımı için 30 öneri

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Bunları mutlaka yapın!

1. Mükemmel bakışlar için iyi bir makyajdan fazlası gerekir. Uyku alışkanlıkları, beslenme şekli ve kullanılan ürünlerin içerdiği bileşenler, gözlerin nasıl göründüğünde büyük rol oynar.

2. Çok fazla kafein tüketmek derinin kurumasına yol açar. Ancak göz kremlerinin içeriğinde yer alan kafein, göz altı torbalarının ve siyah halkaların azalmasına, daha açık renk bir deri oluşumuna yardımcı olur.

3. Uykusuz bir gecenin ardından kullanılan poşet çaylar gözlere iyi gelir. Poşet çayları sıcak suda beş dakika beklettikten sonra suyunu sıkın ve buzdolabına koyup soğutun. Geriye doğru uzanın ve soğuk çay torbalarını gözlerinize koyun. Böylece şişlikler ve kızarıklıklar azalır, gözler rahatlar.

4. Aloe vera, güneş yanıkları için bilinen en etkili tedavilerden biridir. Ancak aynı zamanda kuruluğu yatıştırmak için de kullanılır. Cilde nem kazandırmak, rahatlatmak ve beslemek için aloe vera içeren ürünleri tercih edebilirsiniz.

5. K vitamini içeren göz kremleri kullanmak, göz altlarında oluşan siyah halkalarla savaşmak için etkili bir yol.

6. Dilimlenmiş soğuk salatalıkları gözlerinizde bir süre bekleterek şişlikleri önleyebilir ve tahrişi azaltabilirsiniz.

7. Göz altında oluşan şişlikler için kafein, yeşil çay özü ve papatya içeren göz kremleri kullanabilirsiniz.

8. Makyaj malzemelerinin de son kullanma tarihleri var. Yüz pudrası, eyeliner, kapatıcı ve far iki yıl, maskara ve göz kremleri altı ay, fırçalar doğru muhafaza edildiği sürece 10 yıl kullanılabilir.

9. Yüzünüzde biriken kirler ve ölü hücrelerden arınmak için haftada 2-3 kez peeling yaptırabilirsiniz.

10. Dış etkenlerden kaynaklanan hasarı önlemek için nemlendirici kullanabilirsiniz. Ayrıca bol su içmek cildinizi nemlendirmeye yardımcı olur.

