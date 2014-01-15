Cilt bakımıyla ilgili sorularınızı yazın!

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15 Ocak 2014 günü, 14.00-17.00 saatleri arasında güzellik bloggerımız sorularınızı cevaplayacak!

Pürüzsüz ve sağlıklı bir cilde sahip olmak her kadının hayali. Siz de sivilce, yağlanma, cilt lekeleri gibi sorunlar yaşıyor ve cilt bakımı konusunda önerilere ihtiyaç duyuyorsanız, aklınıza takılan soruları 15 Ocak Çarşamba günü saat 14.00-17.00 arasında Twitter'dan #ciltbakım hashtag'i ile bize (@EleleDergisi) yazabilirsiniz. Güzellik blogger'ımız Nilgün Yıldız bu saatlerde sorularınızı yanıtlıyor olacak!