Cilt elastikiyetini artırmak için 7 doğal çözüm

Yaşlandıkça cildiniz elastikiyetini kaybetme eğilimine girer. Cildinizin sarkması doğaldır ancak evet cildinizin sağlam dokusunu kaybettiğini fark etmek ve görmek biraz moral bozucu olabilir. Bir güzellik uzmanı, cilt elastikiyetinin doğal yollarla nasıl iyileştirilebileceğini sizlerle" paylaşıyor.

Cildin elastikiyetini kaybetmesi yaşlanma sürecinin doğal bir parçasıdır. İlk kez makyaj yaptığınızda ya da gözlerinizi ovuşturduğunuzda dikkatinize gelmiş olmalı. Göz kapağınızı hafifçe yana doğru hareket ettirdiğinizde cildinizin daha önce olduğu gibi geri dönmediğini fark ediyorsunuz. Cilt elastikiyeti, cildin esneme ve orijinal formuna geri dönme yeteneğidir. Cildin elastikiyetini kaybetmesine elastoz denir. Bu sorun cildinizin sarkık, kırışık veya kösele gibi görünmesine neden olur. Solar elastoz, cildiniz yüksek güneş ışığına maruz kalma nedeniyle sarktığında meydana gelir. Ancak iyi haber şu ki, bazı doğal tedavilerle cildinizin elastikiyetini artırabilirsiniz.

Cilt elastikiyetinin doğal yollarla nasıl iyileştirilebileceğini öğrenmek için Dermatolog Dr. Kuna Ramdas sözlerine kulak vermelisiniz...

CİLT ELASTİKİYETİNİ ARTIRMANIN 7 DOĞAL AMA ETKİLİ YOLU

Cildin elastikiyetini artırmak doğal olarak sağlıklı bir yaşam tarzı, uygun cilt bakımı ve beslenme seçimlerini birleştiren bütünsel bir yaklaşımın benimsenmesini gerektirir.

1. Cildinizi UV hasarından koruyun

“Güneşe maruz kalmak, cildin yaşlanmasına ve hasar görmesine neden olan faktörlerin başında gelir. UV ışınları, ince çizgilerin, kırışıklıkların oluşması ve cilt elastikiyetinin kaybı dahil olmak üzere erken yaşlanmaya neden olabilir. Cildinizi korumak için geniş spektrumlu güneş koruyucularını günlük bir alışkanlık haline getirmek çok önemlidir. Bu, hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı koruma sağlayan bir güneş koruyucu kullanmak anlamına gelir. Güneş koruyucunuzu yalnızca güneşli günlere saklamayın; Bulutlu günlerde bile zararlı UV ışınları bulutlara nüfuz edebilir, bu nedenle güneş kremi vazgeçilmezdir. Ayrıca, açık havada olduğunuzda her iki saatte bir, yüzüyorsanız veya terliyorsanız daha sık güneş koruyucuyu yeniden uygulamayı unutmayın.

2. Retinoidleri kullanın

Retinoidler, retinol ve tretinoin gibi reçeteli seçenekler içeren bir bileşik sınıfıdır. Kollajen üretimini teşvik etme ve cilt yenilenmesini destekleme yetenekleriyle ünlüdürler. Retinoidler zamanla cilt dokusunu ve elastikiyetini iyileştirerek ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltabilir.

Ancak kuruluk ve UV ışınlarına karşı artan hassasiyet gibi olası yan etkilerden kaçınmak için bunları doğru şekilde kullanmak çok önemlidir. Daima kullanım talimatlarını izleyin, retinoidlerle yeni tanışıyorsanız daha düşük bir konsantrasyonla başlayın ve retinoidleri kullanırken güneş koruyucuyu dikkatli kullanın, çünkü bunlar cildinizi UV hasarına karşı daha savunmasız hale getirebilir.

3. Sağlıklı beslenmeyi sürdürün

Beslenmeniz cilt sağlığınızda önemli bir rol oynar. Temel besinler, vitaminler ve antioksidanlar açısından zengin, dengeli bir beslenme, kollajen üretimi ve genel cilt canlılığı için hayati öneme sahiptir. Cilt hasarına neden olabilecek serbest radikallerle savaşan vitaminler ve antioksidanlar sağladıkları için bol miktarda meyve ve sebze tüketin. Ayrıca cilt yapısını ve nemini desteklemek için yağsız proteinleri ve sağlıklı yağları da ekleyin. Yeterli miktarda su içerek susuz kalmamak cilt sağlığı için de önemlidir.

4. Topikal antioksidanlar

Antioksidanlar cildinizi oksidatif strese ve serbest radikal hasarına karşı korumada önemli oyunculardır. Bu zararlı moleküller yaşlanma sürecini hızlandırabilir ve çeşitli cilt sorunlarına katkıda bulunabilir. C vitamini, E vitamini ve yeşil çay ekstresi gibi antioksidanlar açısından zengin cilt bakım ürünlerini araştırın. Bu bileşenler serbest radikalleri nötralize etmeye ve cildinizin genel sağlığını ve görünümünü iyileştirmeye yardımcı olabilir. Antioksidan bakımından zengin serumları veya kremleri cilt bakımı rutininize dahil etmek, genç cildi korumada değerli bir adım olabilir.

5. Yüz egzersizleri

Uzman şöyle diyor: “Cildinizin altındaki kasları hedef alıp güçlendirebilecek bazı yüz egzersizleri var. Bu egzersizler cildin sıkılaşmasına katkıda bulunsa da, rehberlik için bir profesyonele veya dermatoloğa danışmak önemlidir. İhtiyaçlarınıza göre özel egzersizler önerebilirler ve yanlışlıkla cildinize zarar vermemenizi sağlayabilirler. Yüz egzersizlerinden elde edilen sonuçların farkedilmesinin zaman alabileceğini unutmayın.

6. Yeterli uyku ve stres yönetimi

Kaliteli uyku kaybı ve kronik stres cildinizin sağlığına ve görünümüne zarar verebilir. Her gece 7-9 saat kaliteli uyku almak cildinizin onarılması ve yenilenmesi için çok önemlidir.

Ek olarak meditasyon, yoga veya derin nefes alma egzersizleri gibi stres azaltma tekniklerini uygulamak stres seviyelerini yönetmenize yardımcı olabilir. Yüksek stres, sivilce gibi cilt sorunlarına yol açabilir ve egzama veya sedef hastalığı gibi mevcut rahatsızlıkları şiddetlendirebilir. Uyku ve stres yönetimine öncelik vererek sağlıklı, ışıltılı bir cilde sahip olabilirsiniz.

7. Doğal yağlar ve nemlendiriciler kullanın

“Cildinizi nemlendirmek, dokusunu ve esnekliğini korumak için çok önemlidir. Jojoba yağı, badem yağı ve shea yağı gibi doğal yağlar nemlendirme için mükemmel seçeneklerdir. Nemi hapsetmeye, cildin bariyer fonksiyonunu desteklemeye ve cilt dokusunu iyileştirmeye yardımcı olabilirler. Nemlendiricileri seçerken özellikle kuru veya hassas bir cildiniz varsa bu doğal yağları içeren ürünleri arayın. Nemlendiriciyi düzenli olarak, özellikle temizlikten sonra uygulamak, cildinizin nemli kalmasını ve pürüzsüz hissetmesini sağlayabilir.