Yaz gelince kendimizi deniz kenarlarına atmamızın tek sebebi serinlemek değil... Deniz suyu, sağlık ve güzellik için de bulunmaz bir nimet!

"Beyin dalgalarımız, su sesini işitince, kalp ritmi üzerinde sakinleştirici bir etki yaratır, bedenimiz bu şekilde daha fazla oksijen talep eder ve derin nefes alma ihtiyacı hissederiz. Deniz kenarındaki iyotlu hava ise, zihnin ve bedenin aynı doğrultuda gençleşmesine fayda sağlıyor” diyen Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur, deniz ve deniz suyunun cilt için faydaları hakkında bilgi verdi.