"Beyin dalgalarımız, su sesini işitince, kalp ritmi üzerinde sakinleştirici bir etki yaratır, bedenimiz bu şekilde daha fazla oksijen talep eder ve derin nefes alma ihtiyacı hissederiz. Deniz kenarındaki iyotlu hava ise, zihnin ve bedenin aynı doğrultuda gençleşmesine fayda sağlıyor” diyen Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur, deniz ve deniz suyunun cilt için faydaları hakkında bilgi verdi.
Negatif iyonlar mutlu olmamızı sağlıyor
Deniz kenarında son derece kaliteli bir uyku süreci yaşamamızın altında deniz havası yatıyor. Oksijeni absorbe etmemizi hızlandıran negatif iyonlarla yüklü deniz havası, serotonin salgılanmasına yani, strese karşı savaşarak, mutlu olmamızı sağlıyor. Beden enerjiyle doluyor. Ayrıca kronik deri hastalıkları üzerinde de güneş ışığıyla birlikte iyileştirici bir etkiye sahip. Deniz havasının güneşle birleştiği noktada ise, cilt üzerinde son derece etkili bir tedavi süreci başlamış oluyor.
Deniz suyunun şifalı içeriği
Araştırmalara göre deniz suyunun içerisinde 90’a yakın faydalı hatta şifalı madde mevcut. Bunların içinde en önemlisi potasyum klorür. Potasyum klorür, cildin elastikiyet derecesini artırıyor ve cilt dış yüzeyini pürüzsüz, canlı ve genç hale getiriyor. Bu yüzden, uygun saatlerde ve güneşin zararlı etkilerinden koruyan kremlerle desteklenmiş güneş ve deniz banyosu, cilt için son derece faydalı. Yaz mevsimi boyunca olabildiğince deniz suyundan ve güneşten yararlanmak hem fiziksel, hem de psikolojik olarak bedene olumlu geri dönüşler yapıyor. Ayrıca sabah akşam cildin içinde kök hücre ve peptit gibi aktifler barındıran yaşlanma karşıtı ürünlerle desteklenmesi de cilt sağlığı açısından önem taşıyor.