Cilt kuruluğunu engellemek için neler yapmalı?

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Cilt kuruluğunu engellemek için bakım ritüelinizi değiştirin.

SAĞLIKLI BİR CİLT İÇİN



• PH değeri yüksek olan kimyasal ajanlar cilt kuruluğunu tetikler.

• Cildinizi çok sıcak suyla yıkamayın, aksi halde cildiniz kurur ve matlaşır.

• Hyaluronik asit ve antioksidan içeren gece kremleri cildinizi besler.

• Cildiniz kuru ise alkol içeren toniklerden uzak durun, çünkü alkollü tonikler cildin savunma bariyerini zayıflatır.

• Cildiniz yağlı ise nem dengesini koruyan nemlendiriciler kullanın.

• Banyoda 15 dakikadan fazla kalmayın, çünkü aşırı sıcak su cildin yağ tabakasını aşındırır.

• Duş ya da banyo sonrası vücut losyonu kullanın.



Neden önemli?

Soğuk hava, sıcak hava, sert rüzgarlar ya da klimanın neden olduğu kuru hava cildimize zarar verebiliyor. Hassas ciltler soğuk havalardan çok daha fazla etkileniyor. Cilt kuruyunca yağ kaybediyor ve hassaslaşıyor. Hassaslaşan ciltte kızarmalar, çatlamalar ya da pul pul dökülmeler görülebiliyor. Bu dönemde besleyici değeri yüksek nemlendiriciler kullanın ve antialerjik olmalarına dikkat edin.