Ece Vahapoğlu'ndan bir öneri...

Ece Vahapoğlu diyor ki!



"Üniversite yıllarımdan bu yana yüzümü temizlemeden uyuduğum tek bir gece neredeyse yoktur. Makyajı yüzümüzde uzun süre tutmamalı ve mutlaka iyi temizlemeliyiz. Temizliği de kremlerle değil, su ile yapmayı severim. Suda köpüren ürünleri tercih ederim. Teknolojik gelişmelerle hayatımıza giren döner başlıklı cilt temizleme fırçalarından çok memnunum. Yüzümün farklı bölgelerine mikro masaj da uygulamış oluyorum. Hem temizliğe hem dolaşıma katkısı oluyor.

Yüz bakımı için ayrıca haftada birkaç gün hafif peeling yapılmasını öneririm. Cilt nefes aldığını hisseder. Peeling için pek çok markanın gayet güzel hazır ürünleri olduğu gibi siz de evinizde kendi başınıza doğal karışımlar yapabilirsiniz. Yemek için ‘şeker’ zararlıyken, cilt peelingi için gayet yararlı olabilir. "



