Cilt tipine göre bakım önerileri

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Top model, moda programcısı ve yazar Tülin Şahin'den ışıl ışıl bir cilde sahip olmak için cilt tiplerine göre öneriler...

Kuru ciltler

Çabuk yaşlanır. Su ve yağ bazlı nemlendiricilerden yağ bazlı olanlarını tercih edin. Bol miktarda su ve zeytinyağı tüketin.



Yağlı ciltler

Problemli bir cilt olsa da, en iyi özelliği en geç yaşlanan cilt tipi. Klasik hatalardan birini yapıp yağı yok etmek için sert makyaj temizleyicileri ve nemlendiriciler kullanmayın. Cildinizin daha fazla yağlanmasına ve sivilcelenmesine yol açabilir. Yağ dengeleyici ürünler, jel veya sabun bazlı temizleyiciler tercih edin. Özellikle yağlı ve baharatlı yiyeceklerden uzak durmakta fayda var.



Karma ciltler

T tipi denen cilt; alın, burun ve çenenin yüzün diğer taraflarına göre yağlı olması. Yanakları nemli tutup, T bölgesinde yağı dengede tutacak ürünler kullanılmalı.