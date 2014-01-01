Yaz aylarında yeterli sıvı alımı cilt ve vücut sağlığı için en önemli şey. Ciltte yaşlanmayı durdurmak mümkün olmasa da, yaşlanmayı yavaşlatmak mümkün! Bunun için güneşten korunmak, düzenli cilt temizliği, cildi nemlendirmek ve beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. İşte cilt sağlığımız için yapmamız gerekenler...

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Selda Işık, herhangi bir cilt problemi varlığında doktora danışmanın en önemli tedbir olduğunu söyledi.Türkiye'de cilt hastalıkları konusunda geniş bir yelpaze olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Selda Işık, enfeksiyon kökenli cilt hastalıkları, allerjik hastalıklar, cilt kanserleri, genetikkökenli cilt hastalıkları, iç organ hastalıklarıyla bağlantılı veya psikojenik kökenli cilt hastalıkları gibi birçok cilt sorununun ülkemizde yaygın olarak görüldüğünü kaydetti. Cilt sorunları konusunda bilinçli bir toplum olmadığımızı belirten Işık, "Arkadaşa, komşuya danışarak veya internetten, aktarlardan bilinçsizce seçilen ürünlerin çoğu ciltte büyük sıkıntılara yol açmaktadır. Sorunumuzu ancak bir dermatoloji uzmanı vasıtasıyla anlayabiliriz. Bu yüzden herhangi bir cilt problemi varlığında doktora danışmak en önemli tedbirdir. Hijyene dikkat etmek, güneşten korunmak, allerjen maddelerden korunmak, doğru beslenmek gibi genel tedbirler aslında herkesin rahatlıkla yapabileceği şeylerdir" dedi.Yaz aylarında yeterli sıvı alımının cilt ve vücut için en önemli faktör olduğuna değinen Işık, "Bunun dışında cildimize uygun tipte, doğru güneş koruyucu ürünleri seçmek, ek olarak şapka, gözlük, pamuklu cildi örten giysiler ile doğru giyinmek, cildi doğru ürünle temizlemek ve nemlendirmek, meyve, sebze gibi doğal besinleri tüketmek, sigara ve alkolden uzak durmak cildimiz için uygun tedbirlerdir. Her cilt tipine ve her yaş grubuna farklı yaklaşımlar gerekir. Önerim mutlaka doktora danışarak doğru ürünleri uygulamaktır" diye konuştu.ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selda Işık, ciltte yaşlanmayı durdurmanın mümkün olmadığını ancak, sürecin yavaşlatılabileceğini belirterek bunun yollarını ise şöyle sıraladı:"Günlük düzenli temizlemek, nemlendirmek, güneşten korunmak, sağlıklı ve düzgün beslenmek, beslenme durumumuza ve yaşımıza göre ek antioksidan etkili vitaminler kullanmak, yeterli uyku, sigara, alkol gibi zararlı maddelerden uzak durmak, spor yapmak, stresten uzak kalmak, cilt bakımı ve makyajda kaliteli ürünler kullanmak, gerekirse peeling, botoks, lazer, dolgu gibi ek yardımcı tıbbi girişimlerden faydalanmak."(DHA)