Clinique Smart Akıllı Onarım Serumu

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Artık, cildinizin geçmişini anlayarak geleceğini değiştiren akıllı bir serum var!

1968’de her cildin endişelerini giderebilen kişiye özel cilt bakımı felsefesiyle çığır açan Clinique, şimdi de üstün ve yenilikçi teknolojisinin en son harikasıyla sizleri buluşturuyor:

“Cildinize özel olarak formüle edilmiş bir akıllı onarım serumu.” YENİ Clinique Smart Akıllı Onarım Serumu, sahip olduğu formülü ile cildinizin gözle görülebilen ve görülemeyen ihtiyaçlarını anlayarak, sizin cildinize özel bir tedavi başlatıyor. Clinique dermatologlarının 5 yılı aşkın deneysel çalışmaları sonucu geliştirilmiş olan serum, formülündeki yüksek aktif bileşenlerinin yanı sıra cildi sakinleştirip yatıştıran özel içeriklere sahip.

Tavsiye edilen perakende satış fiyatı:

225 TL (30ml)

325 TL (50ml)











