David Beckham, “Firma ile
yollarımız kesişmeden uzun zaman önce de erkekler için cilt bakımının öneminin
ve bunun gelişmesi gereken bir alan olduğunun farkındaydım. Bu güzel tesadüf
sayesinde güçlü ve tutkulu bir markanın yüzü olmaktan memnuniyet
duyuyorum. Markada adeta kendimde gördüğüm özellikleri yakaladım” dedi. Beckham
ayrıca, “cilt bakımı sadece nasıl göründüğünüz ile değil nasıl hissettiğiniz
ile de ilgilidir” diyerek; erkek cilt bakımının kendisi için önemini ve sektör
lideri, yenilikçi bir firmanın yüzü olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.
ERKEK CİLDİ DAHA KALIN DAHA YAĞLI
Erkek cildinin kendine özgü daha yağlı, daha hızlı su kaybeden ve yüksek kollajen içeren özelliği sayesinde daha kalın ve sıkı olan cilt dokusu, daha az ama derin kırışıklıklara neden oluyor. Bu gerçekten yola çıkan L’Oréal, erkeklere uygun ürünler geliştirerek; özellikle su bazlı ürünleri ile erkek cilt bakım pazarında yer alıyor.