L’Oréal, Biotherm markasıyla geliştirdiği yeni erkek cilt bakım serisi için David Beckham ile anlaştı.

David Beckham, “Firma ile yollarımız kesişmeden uzun zaman önce de erkekler için cilt bakımının öneminin ve bunun gelişmesi gereken bir alan olduğunun farkındaydım. Bu güzel tesadüf sayesinde güçlü ve tutkulu bir markanın yüzü olmaktan memnuniyet duyuyorum. Markada adeta kendimde gördüğüm özellikleri yakaladım” dedi. Beckham ayrıca, “cilt bakımı sadece nasıl göründüğünüz ile değil nasıl hissettiğiniz ile de ilgilidir” diyerek; erkek cilt bakımının kendisi için önemini ve sektör lideri, yenilikçi bir firmanın yüzü olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.



ERKEK CİLDİ DAHA KALIN DAHA YAĞLI

Erkek cildinin kendine özgü daha yağlı, daha hızlı su kaybeden ve yüksek kollajen içeren özelliği sayesinde daha kalın ve sıkı olan cilt dokusu, daha az ama derin kırışıklıklara neden oluyor. Bu gerçekten yola çıkan L’Oréal, erkeklere uygun ürünler geliştirerek; özellikle su bazlı ürünleri ile erkek cilt bakım pazarında yer alıyor.



