Dermatologlar güneşle nasıl savaşıyor?

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Güneşin yaşlandırmaktan kansere kadar neden olduğu olumsuzlukları bilmeyen yok. Buna rağmen sahiller güneşin altında sere serpe yatanlarla dolu. Biz de şunu merak ettik; acaba hastalarına her gün tekrar tekrar güneşin zararlarını anlatan dermatologlar yaz günlerinde kendilerini güneşten nasıl koruyor?

Yazı: Yaprak Çetinkaya/FormSante



Bronzluk onlar için güzellik anlamına mı geliyor yoksa yaşlanmakla eş değer mi? Yüzleri ve vücutları için hangi ürünleri tercih ediyorlar? Peki yakınlarını güneşin altında saatlerce kalmamaya ikna edebiliyorlar mı? Cilt sağlığını uzmanları bu soruları içtenlikle yanıtladı.



Dermatoloji Uzmanı Dr. Burcu Yamangöktürk Solak

Özel Est-Ethica Ataşehir Tıp Merkezi



Bol bol su ve meyve tüketiyorum...

“Yaz yaklaştığında güneşin yükselttiği enerjiyle sınırsızca güneşlendiğim ve bronzlaştığım günleri özlüyorum. Çünkü artık güneş altında geçirilecek zaman yasaklarına birebir uyuyorum. Yaşam kaynağımız olan güneşin yaşlanmanın baş faktörlerinden olduğunu düşününce kar-zarar oranını hesaplayıp, bugün hoş görünen bronzluğun erken kırışma olarak bana döneceğini düşünüp güneşlenmekten vazgeçiyorum. Günlük rutinde güneş koruyucu krem sürmeden evden çıkmıyorum. Gün içinde güneş koruma faktörlü ürünleri dört saatte bir yeniliyorum. Çevremdeki herkese ve hastalarıma da aynı sıklıkta kullanmaları için ısrar ediyorum. Sık kremlenmek bazen konforsuz olabildiğinden yüzüm için özellikle yağsız formüllü kremleri, vücudum içinse losyonları tercih ediyorum. Tatil günlerinde ise yasaksız vakitlerde güneş altında kalıp, açık renkli, ince kıyafetler, geniş şapkalar giymeye çalışıyorum ve mutlaka güneş gözlüğü takıyorum. Tüm bu önlemlere rağmen yaz aylarında deri kuruyor. Bu nedenle bol su tüketiyorum, meyve ve sebze ağırlıklı besleniyorum.”

