Dersimiz retinol

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Retinol, kırışıklık karşıtı bakım ailesinin en etkili moleküllerinden biri. Güneşin ardında bıraktığı etkileriyle savaşırken kolajen üretimini tetikleyerek cildi yumuşatıyor ve koyu lekelerin rengini açıyor.

Cilt yaşlanması; kişinin psikolojisini, sosyal ilişkilerini, iş hayatını ve sağlığını olumsuz olarak etkileyen ve hastaları tedavi yolları aramaya zorlayan bir problem. Doğal yaşlanma, zamana bağımlı bir süreç; kaçınılmaz ve engellenemez. Çevresel faktörlerin neden olduğu yaşlanma ise sigara, aşırı alkol kullanımı, yetersiz beslenme ve güneş ışınlarına bağlı olarak gelişiyor; kişisel önlemlerle engellenebiliyor ya da yavaşlatılabiliyor.

Zamanla ciltte kırışıklıklar ve özellikle dikey kırışıklıklar, daha belirgin bir hal alıyor, yüz hatları daha yorgun görünüyor ve ifade donuklaşıyor. Saf retinol, kırışıklık karşıtı etkisi ile bilinen en güçlü maddelerden biri. Yüksek konsantrasyon ile kırışıklık karşıtı olan retinol derin ve dikey kırışıklık görünümünü azaltmaya yardımcı oluyor. Kolajen üretimini tetikleyerek cildi yumuşatıyor, yüzeyi pürüzsüzleştiriyor ve koyu lekelerin rengini açıyor.



Cilt yaşlanmasının önlenmesi ve tedavisi

Güneşten korunma ve güneş koruyucu kremler, deride UV ışınının absorbe edilmesi yoluyla fotoyaşlanmanın ilk basamak önleyici tedavisini oluşturuyor. Güneşin en zararlı olduğu saatlerde güneşe maruz kalmak, koruyucu giysilerden faydalanmak, topikal veya sistemik güneş koruyucular kullanmak, fotoyaşlanmanın önlenmesi ve tedavisinde oldukça önemli. Güneşten korunmanın yanı sıra; yeterli ve dengeli beslenme, cilt tipine uygun deri bakımı, E ve C vitaminleri ile çeşitli antioksidanların kullanımı cilt yaşlanmasının önlenmesinde öncelikli rol oynuyor. Retinoidler ise dermatolojik tedavide yaygın olarak kullanılmaları nedeniyle en ilgi çekici ve en önemli farmakolojik ajanlar arasında. Retinolün yapısı ilk olarak 1931’de Karrer ve arkadaşları tarafından keşfedilmiş ve bu keşif onlara Nobel ödülünü kazandırmış. Bundan 12 yıl sonra retinol, başarıyla sentezlenmiş ve ticari olarak kullanılabilir hale gelmiş. Günümüzde 2500 adet yeni retinoid bulunuyor.



Uzman yorumu / Dr. Alev Eken (Deri hastalıkları uzmanı)

“Retinol, kırışıklık karşıtı bakım ailesinin en etkili moleküllerinden. İnce çizgilerin ve derin kırışıklıkların görünümünün azalmasında etkili. Cildin yenilenmesine ve cilt kalitesinin artmasına yardımcı oluyor. Hastalarıma retinolü, ışığa karşı hassasiyeti artırma eğilimi nedeniyle gün içinde mutlaka güneş koruyucu ile beraber kullanmalarını öneriyorum.