Her yaşın cildi her cildin bakımı ayrı, çünkü yaşla beraber değişen cildin ihtiyaçları farklı. Önemli olan doğru zamanda doğru cilt bakımını yapmak.

Hazırlayan: Gülru İncu

20'li Yaşlar

20’Lİ YAŞLAR CİLDİNİZİN TAZE GÖRÜNDÜĞÜ YAŞLAR AMA SADECE BU YAŞTA DEĞİL. Her yaş için geçerli olan iki önemli kural yani doğru beslenme ve cilt temizliğine önem vermek sizin için de geçerli. Eğer geceleri cildinizi temizlemeden yatıyorsanız hemen bu geceden işe koyulun, çünkü makyaj artıkları cildinizi yağlandırır ve gözeneklerinizin tıkanmasına neden olur. Ayrıca serbest radikaller, cildinizin mat ve sağlıksız görünmesine zemin hazırlar. İlk kırışıklıklar görünmeye başladıysa önlem almanın tam zamanı. Gençliği en iyi yansıtan şey, bakışlar. Abartılı göz makyajından kesinlikle uzak durun. Eğer cilt kızarıklığından şikayetçiyseniz niacinimide ve laktik asit içeren ürünleri tercih edin. Cildiniz aşırı yağlı ise yine yağ kontrolünü sağlayan serileri kullanabilirsiniz. Mutlaka yapmanız gereken tek şey ise güneş ışınlarından cildinizi korumak, çünkü cilt yaşlanmasının en büyük nedenlerinden birinin güneşin zararlı ışınları olduğunu unutmayın ve mutlaka koruyucu bir nemlendirici kullanın.

30'lu Yaşlar

HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER BU YAŞTA GÖREBİLECEĞİNİZ OLUMSUZ DEĞİŞİKLİKLERİN EN BÜYÜK NEDENLERİ.

Cildin yağ üretiminin yavaş yavaş azalmaya başladığı 30’lu yaşlar aynı zamanda kırışıklıkların belirmeye başladığı yaşlar, özellikle alında ve göz çevresinde. Cildin yağ üretimi azalırken diğer yandan nem dengesi de bozuluyor ve cilt kuruluğu kendini hissettiriyor. Sabah-akşam cildinizi temizleyin ve makyaj artıklarının cildinizden tamamıyla temizlendiğine emin olun. Peeling yapacaksanız akşam saatlerini tercih edin. Peeling, cildinizi ölü hücrelerden arındırır. Cildiniz kuruysa tonikten uzak durun, çünkü her tonik cildin yağını belli oranda azaltır. Sivilce ve siyah nokta problemi yaşıyorsanız yağlı kremleri kullanmayın, onun yerine cildinizin türüne uygun serileri tercih edin. Antioksidan yani C ve E vitamini içeren kremler ve serumlar kullanın ve yaz-kış SPF koruması olmasına dikkat edin. Sabah-akşam göz çevresini nemlendiren ve koyu halkaları gidermeye yönelik göz altı kremleri de temizlik rutinine mutlaka eklenmeli.

40'lı Yaşlar

40’LI YAŞLARDA CİLDİN KENDİNİ YENİLEME KAPASİTESİ AZALIYOR.

Yaşlanmanın ilk işareti olan kırışıklıklar, yorgun cildin de ilk belirtisi. Kolajen üretimi azaldığı için ciltte sıkılık kaybı başlıyor. Güneş hasarları, ince çizgiler, derin kırışıklıklar ve dengesiz cilt tonuyla savaşan etken maddelerin en önemlilerinden biri retinol. Cildin yenilenmesini ve kolajen biyosentezini uyararak yaşlanma belirtilerini geri döndürmeyi destekliyor. Nemsizlik, ton farklılığı ve lekelenme gibi sorunlar kendini göstermeye başlıyor. Nemsizlik, ışıltısını kaybetmiş bir cilt görüntüsünü de beraberinde getiriyor. Cilt matlaşıyor, parlaklığını kaybediyor. Nemlendiricinizin antioksidan olması yani serbest radikallerle savaşan içeriklere sahip olması çok önemli. Hyalüronik asit ve B5 vitamini içeren krem ve jeller, cildin nem tutma kapasitesini artırıyor. Enerjik ve parlak bir cildin yolu antioksidan, hyalüronik asit, elastin ve kolajen içeren bir bakımdan geçiyor. Cildi sıkılaştırmak, pürüzsüzleştirmek, doğal bariyerini güçlendirmek ve beslemek için aminoasitler, E ve F vitaminlerinden yararlanabilirsiniz. Cildin gece boyunca beslenmesi için gece kremi kullanmayı da ihmal etmeyin.