Dövmeler tehlikeli olabilir

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Dermatoloji Uzmanı Dr. Salih Çetiner, kalıcı ve geçici dövmelerin kanser riskini de beraberinde getirdiğini, sağlık açısından dövmenin tehlikeli olabileceğini belirtti.

Son 20-25 yılda ve gelişmiş ülkelerde gençler arasında oldukça rağbet gören dövmeler, insan derisi üzerine yapılan işaret ve desenlerin genel adı olarak tanımlanıyor. Dermatolojik olarak ise renk verici pigment ve boyaların cildin dermis tabakasına kalıcı bir motif elde etmek amacıyla uygulanması diyebiliriz. Dövme uygulaması sırasında kullanılan boyaların denetimi maalesef yapılmıyor. Hem kalıcı hem de geçici dövme uygulamalarında kullanılan boyalar FDA tarafından onaylanmış değil. Kullanılan boyalar inorganik/organik metal tuzları, çeşitli organik molekülleri ve boyaları içerir. Kullanılan bu ürünlerin dışında başlangıçta boya içerisinde yer almayan, ancak UV veya lazer uygulamalar sonrası oluşan kimyasallar da var. Bunların bir kısmının hayvan deneylerinde kanserojen olduğu gözlendi.

