Nivea Duşta Vücut Kremleri, kakaolu yeni ürünüyle duşta cilt bakımı yapma keyfini artırıyor.





Normal ve kuru ciltler için uygun olan Nivea Duşta Vücut Kremi Kakao Keyfi, hoş kokusuyla şımartırken, hızlı emilen formülü sayesinde cildi anında nemlendirip, yumuşacık ve ipeksi bir dokunuş hissi veriyor. Üstelik etkisi 24 saat boyunca sürüyor.Nivea Duşta Vücut Kremleri, yıkandıktan sonra henüz duştayken ıslak cilde uygulanıyor. Özel formülü nemi cilde anında hapsediyor. Ardından suyla durulanıyor. Kurulandıktan sonra havluda hiçbir kalıntı bırakmıyor ve hemen giyinilebiliyor.Fiyatı: 250 ml 14,90 TL