Le Petit Marseillais, Akdeniz’den tam da mevsiminde elde edilen doğal bileşenlerden oluşan ürünlerine, kremin nemlendirici özelliğini içeren “duşta özel bakım serisi”ni ekledi.

Duş jeli ile kremin nemlendirici etkisini bir araya getiren Le Petit Marseillais’nin yeni “Duşta Özel Bakım Serisi”, duştan sonra cildin 24 saat nemli kalmasını sağlıyor.

Yeni Le Petit Marseillais, “Duşta Özel Bakım Serisi”, duşta kendini şımartmak isteyenlere, gül yaprağı yağı, balmumu ve argan yağı içerikli “Yoğun Besleyici”, shea yağı ve akasya içerikli “Yoğun Nemlendirici”, Akdeniz yosunu ve deniz minareleri içerikli “Tazeleyici” ve argan yağı ve portakal çiçeği içerikli “Besleyici” olmak üzere dört yeni duş jeli sunuyor.

