'Elancyl Activ’ Massage Minceur–Selülit Karşıtı Aktif Masaj Kiti, fizyoterapistlerce geliştirilen özel selülit karşıtı masaj başlığı sayesinde en inatçı selülitlerde bile 2 haftada etki sağlıyor.





Kadınların neredeyse %90’ının problemi olan selülit, genetik faktörler ve dengesiz beslenmenin yanında dolaşım bozukluğu ve düzensiz yağ dizilimi nedeniyle oluşur. Bu nedenle selülitten kurtulmak için doğru beslenme ve sporun yanında mutlaka dolaşımı uyarıcı bir masaj uygulamak gerekir.Vücut bakımı üzerine uzmanlaşmış Elancyl markasının vücudun doğal incelme bioritmine uygun olarak geliştirdiği yeni ürünü Elancyl Activ’ Massage Minceur, profesyonel masaj tekniği sayesinde selülitin nedenlerini yok ediyor. Duş sırasında kan dolaşımını uyarıp düzensiz yağ yerleşimini gidermeye yardımcı oluyor. Aynı zamanda bacaklarınızın yorgunluğunu da alıyor.İçeriğinde yer alan kafein özü ile inceltici, sarmaşık özleri ile ödem attırıcı, esneklik kazandırıcı yapısı ve pilosellanın yağ yakıcı etkisiyle portakal kabuğu görünümlü bölgede dolaşımı uyararak selülitsiz bir cilde sahip olmanıza yardımcı olur.Yapılan dermatolojik testler sonucu %94 memnuniyet dönüşü alan Elancyl Activ’ Massage Minceur ile selülitlerinize veda ederken 28 günlük kullanım sonunda daha sıkı ve pürüzsüz bir cilde kavuşarak arzu ettiğiniz silüete sahip olursunuz.Kullanım şekli: Elancyl Activ’ Massage Minceur Masaj Kitini 4 hafta boyunca her gün günde 1 defa duşta kullanınız. Jeli masaj aletinin üzerindeki delikten 4-5 saniye boyunca sıktıktan sonra ıslak cildin üzerine kalça ve basende aşağı-yukarı ve dairesel hareketlerle jeli aktive edip uygulayın ve durulayın. Daha etkili sonuçlar için duştan hemen sonra Elancyl Cellu Slim ürünü kullanın.Elancyl Selülit Karşıtı Aktif Masaj Kiti (Masaj Başlığı+Jel): 200 ml 99 TL