Duşta pratik ve keyifli bakım için Yeni Nivea Duşta Kullanılan Vücut Kremi Pürüzsüz & İpeksi...





Yumuşacık bir cilde sahip olmayı kim istemez… Ancak özellikle soğuk havalarda, cildi pürüzsüz ve ipeksi kılmak için, bakıma her zamankinden fazla mesai ayırmak gerekebiliyor.Nivea, cildi kışa rağmen yumuşak ve nemli, cilt bakımını ise pratik ve keyifli hale getiriyor. Yeni Nivea Duşta Kullanılan Vücut Kremi Pürüzsüz & İpeksi, besleyici etkisiyle tanınan shea yağı içeriğiyle, cilde etkisi 24 saate kadar süren nemlendirme ve bakım sağlıyor. Serideki diğer ürünler gibi duştayken kullanılan krem, duş jeli ya da sabunla yıkandıktan sonra ıslak cilde sürülüyor ve suyla hafifçe durulanıyor. Nemi anında hapseden özel formülü sayesinde, kurulandıktan sonra giyinmek için cilt tarafından emilmesini beklemek gerekmiyor. Havluda kalıntı bırakmayan krem, cilde pürüzsüz ve ipeksi bir dokunuş kazandırıyor. Nivea Duşta Kullanılan Vücut Kremleri ile vücut bakımı, duşta başlayıp duşta bitiyor!250 ml: 15,90 TL400 ml: 21,90 TL