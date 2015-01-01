Küçük bir Tahiti adası olan Motu Tane’den esinlenen Nars Tahiti Bronze koleksiyonunda, ilgi çekici yeni ürünler Nars’ın kült ürünleri ile birleşerek, yüz ve vücut için geniş bir seçki sunuyor.

Sıvı Laguna Bronzer: Nars’ın favori ürünlerinden, Laguna Bronzer’ın evrensel güzelliğe davet eden sıcak kahve rengi Laguna, bu kez ışıltılı ve sıvı versiyonu ile karşımıza çıkıyor, Monoï ve Tamanu yağları ile zenginleştirilen, vanilya esansı ile nemlendirici özellik kazanan Sıvı Laguna Bronzer’ın antioksidan etkisi de bulunuyor. (125 TL)

Laguna Tiare Bronzer: NARS ikonik Laguna Bronzer – altın parıltıları ile cilde nüfus eden kahve bronzer pudrası, sınırlı sayıda üretilen kompakt görünümü ve mini Ita Kabuki fırçası ile birlikte sunuluyor. Üstelik bu yaza özel, Monoi kokusuyla zenginleştirilmiş formülüyle! (2015 TL)

Monoï Body Glow: NARS’ın favori ürünlerinden orijinal Monoï güzellik yağı; Tiare çiçek özü ile zenginleştirilmiş, doğal hindistan cevizi yağı ile cildi beslerken yarattığı muhteşem bronz parlaklık ile alışkanlık yaratıyor. (175 TL)

Monoï Body Glow II: Monoï güzellik yağından sonra en çok satanlar arasında 2. sırada bulunan, çok amaçlı kullanıma sahip vücut yağı, kullanımının ardında bıraktığı yumuşaklık ve parlaklık ile dikkat çekiyor. Tiare çiçeği, beyaz Frangipani bitkisi, Ylang-Ylang çiçeği ve vanilyanın bir araya gelmesi ile oluşan hoş kokusu ile kadınlar için vazgeçilmezler arasına giriyor. (175 TL)



Monoï Kokulu Mum: Fransız Polonezyası’nın imzası Monoï kokusuyla bu sınırlı sayıda üretilen mum ruhunuza dokunacak! Parafinsiz içermez. (195 TL)



