Yepyeni el ve tırnak bakımı ürünleri güç birliği yapıyor...
Gökkuşağı renkleri
Tırnaklarda gökkuşağının renkleriyle
göz alıcı bir görünüm sağlayan
Golden Rose Holographic oje,
onlarca rengi bir arada tırnaklarınıza
taşıyor. 15 farklı renkten oluşan seri,
tek başına kullanılabileceği gibi, çeşitli
oje renklerinin daha gösterişli hale
gelebilmesi için de uygulanabiliyor.
Işıkta daha canlı, karanlıkta daha
metalik renkler elde edebileceğiniz
Golden Rose Holographic ojeyle fark
yaratabilirsiniz.
Pratik tırnak şekillendirici
The Body Shop’un bu minik ve pratik ürünü
tırnaklarınızı dört adımda şekillendirmeye ve
parlatmaya yardımcı oluyor. Dört farklı tarafı
tırnaklarınıza hizmet eden tırnak cilalama küpüyle,
törpü sonrası tırnaklarınızı pürüzsüzleştirebilirsiniz.