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Yepyeni el ve tırnak bakımı ürünleri güç birliği yapıyor...

Gökkuşağı renkleri

Tırnaklarda gökkuşağının renkleriyle göz alıcı bir görünüm sağlayan Golden Rose Holographic oje, onlarca rengi bir arada tırnaklarınıza taşıyor. 15 farklı renkten oluşan seri, tek başına kullanılabileceği gibi, çeşitli oje renklerinin daha gösterişli hale gelebilmesi için de uygulanabiliyor. Işıkta daha canlı, karanlıkta daha metalik renkler elde edebileceğiniz Golden Rose Holographic ojeyle fark yaratabilirsiniz.



Pratik tırnak şekillendirici

The Body Shop’un bu minik ve pratik ürünü tırnaklarınızı dört adımda şekillendirmeye ve parlatmaya yardımcı oluyor. Dört farklı tarafı tırnaklarınıza hizmet eden tırnak cilalama küpüyle, törpü sonrası tırnaklarınızı pürüzsüzleştirebilirsiniz.



