BEYAZ ÇAY VE MAVİ ZENCEFİL: Madagaskar’daki Vohimana ormanlarında yetişen mavi zencefil ile beyaz çay cildi yenileyen antioksidanların başında geliyor.
GOJI BERRY: Ülkemizde kurt üzümü olarak da bilinen ve Himalayalar’da yetişen goji berry, dünyanın en güçlü antioksidanlarından.
RESVERATROL: Bitkilerde, özellikle kırmızı üzüm, yer fıstığı ve ananasta bulunan resveratrol, UV ışınlarına ve enfeksiyonlara karşı cildi koruyor. Üzüm, yaban mersini ve kızılcık güçlü resveratrol kaynakları.
E VİTAMİNİ: Buğday, mısır, darı ve pirinç gibi baklagillerde, ceviz, badem ve yer fıstığı gibi kuru yemişlerde, ayçiçeği yağında ve yeşil sebzelerde bulunuyor.
C VİTAMİNİ: Başta turunçgiller olmak üzere domates, kuşburnu, brokoli ve ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzelerde bulunuyor. C vitaminini yoğun şekilde alabilmek için sebzeleri mümkün olduğu kadar çiğ ya da az pişmiş yemek gerekiyor.
SELENYUM: Yumurta, patates ve ay çekirdeğinde bulunuyor.
A VİTAMİNİ: Havuç en güçlü antioksidanların başında geliyor. A vitamini en çok ıspanak, brokoli, kayısı ve şeftalide bulunuyor.
FLAVONOID: Meyve ve sebzelerin çoğundan alabilirsiniz. Özellikle elma, çilek, üzüm ve çikolata flavonoid açısınan zengin besinler.
LİKOPEN: Domates çok önemli bir likopen kaynağı. Pembe greyfurt ve karpuzda da likopen var.
POLİFENOL: Ahududu, yeşil çay, erik, soya, çilek, elma ve yaban mersininde bolca bulunuyor.
ANTİOKSİDAN DEĞERİ EN YÜKSEK 10 MEYVE
• Akai çileği
• Ahududu
• Nar
• Böğürtlen
• Yaban mersini
• Erik
• Ahududu
• Çilek
• Portakal
• Kiraz