Serbest radikaller sağlık ve güzelliğimizi tehdit ediyor. Serbest radikallere karşı en güçlü silahımız cildi besleyen ve enerji veren antioksidanlar. Cildinizin yorgun ve renksiz ise antioksidan içeren bir bakım çözüm olabilir.

BEYAZ ÇAY VE MAVİ ZENCEFİL: Madagaskar’daki Vohimana ormanlarında yetişen mavi zencefil ile beyaz çay cildi yenileyen antioksidanların başında geliyor.



GOJI BERRY: Ülkemizde kurt üzümü olarak da bilinen ve Himalayalar’da yetişen goji berry, dünyanın en güçlü antioksidanlarından.



RESVERATROL: Bitkilerde, özellikle kırmızı üzüm, yer fıstığı ve ananasta bulunan resveratrol, UV ışınlarına ve enfeksiyonlara karşı cildi koruyor. Üzüm, yaban mersini ve kızılcık güçlü resveratrol kaynakları.



E VİTAMİNİ: Buğday, mısır, darı ve pirinç gibi baklagillerde, ceviz, badem ve yer fıstığı gibi kuru yemişlerde, ayçiçeği yağında ve yeşil sebzelerde bulunuyor.



C VİTAMİNİ: Başta turunçgiller olmak üzere domates, kuşburnu, brokoli ve ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzelerde bulunuyor. C vitaminini yoğun şekilde alabilmek için sebzeleri mümkün olduğu kadar çiğ ya da az pişmiş yemek gerekiyor.



SELENYUM: Yumurta, patates ve ay çekirdeğinde bulunuyor.



A VİTAMİNİ: Havuç en güçlü antioksidanların başında geliyor. A vitamini en çok ıspanak, brokoli, kayısı ve şeftalide bulunuyor.



FLAVONOID: Meyve ve sebzelerin çoğundan alabilirsiniz. Özellikle elma, çilek, üzüm ve çikolata flavonoid açısınan zengin besinler.



LİKOPEN: Domates çok önemli bir likopen kaynağı. Pembe greyfurt ve karpuzda da likopen var.



POLİFENOL: Ahududu, yeşil çay, erik, soya, çilek, elma ve yaban mersininde bolca bulunuyor.



ANTİOKSİDAN DEĞERİ EN YÜKSEK 10 MEYVE

• Akai çileği

• Ahududu

• Nar

• Böğürtlen

• Yaban mersini

• Erik

• Ahududu

• Çilek

• Portakal

• Kiraz

