Hassas ve karma ciltlerin günlük bakımı için...

Yeni Avène Tolerance Extreme Emülsion hassas ciltlerin günlük bakım programında tüm ihtiyaçlarına cevap verecek bütünsel bir içeriğe sahip. Nazik sütsü yapısı sayesinde cilde anında nüfuz ederek yüksek bir tolerans ile cildi nemlendiriyor, minimum içeriği ile en hassas ciltlerde bile güvenle kullanılabiliyor...







Minimum içerikli, cilt ile uyumlu, etkin bir nemlendirici olan Yeni Avène Tolerance Extreme Emülsion, sadece yalınlığa odaklanan karma ve yağlı ciltler için üretilmiş. Cildi anında nemlendirip, yumuşatıyor ve koruyor. Temizlenmiş cilde sabah ve akşam parmağınızın ucuyla masaj yaparak uygulayabileceğiniz ürün koruyucu, parfüm, tensiyo aktif madde içermiyor.

