Yeni Avène Tolerance
Extreme Emülsion hassas ciltlerin günlük bakım programında tüm ihtiyaçlarına
cevap verecek bütünsel bir içeriğe sahip. Nazik sütsü yapısı sayesinde cilde
anında nüfuz ederek yüksek bir tolerans ile cildi nemlendiriyor, minimum
içeriği ile en hassas ciltlerde bile güvenle kullanılabiliyor...
Minimum içerikli, cilt ile uyumlu, etkin bir
nemlendirici olan Yeni
Avène Tolerance Extreme
Emülsion, sadece yalınlığa odaklanan
karma ve yağlı ciltler için üretilmiş. Cildi anında nemlendirip, yumuşatıyor ve koruyor. Temizlenmiş cilde sabah ve akşam parmağınızın ucuyla masaj yaparak
uygulayabileceğiniz ürün koruyucu,
parfüm, tensiyo aktif madde içermiyor.