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Baştan çıkaran kokuları ve en yeni gençlik iksirlerini keşfedin!

Yazı: Eda Şentürk





Cildinizi yeniden programlayın

Artistry’nin yeni anti-aging markası Youth Xtend yepyeni bir seri. İnce çizgileri ve kırışıklıkları rahatlatmaya yardımcı olmak için yeşil Acerola kirazı, Afrika Baobab ağacı meyvesi ve Frenk üzümü gibi bitkisel bileşenler ve ileri bilimsel teknikler ile formüle edilen Youth Xtend aynı zamanda cildinize çevresel etkilere karşı güçlü bir koruma sağlıyor. Markanın tanıtım yüzü ise yıldızı gittikçe parlayan genç Hollywood yıldızı Teresa Palmer.

Artistry Youth Xtend Power System bakım seti, TL 524



