Favori ürünler!

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Güzellik editörümüz Eda Şentürk'ün favorilerini kaçırmayın!

Gökkuşağı renklerini yansıtan ojeler, baştan çıkarıcı notalar, onarıcı güçler anahtar kelimelerimiz…

İkili güç

Bioderma ailesinin yeni üyesi Sébium AI Correcteur, cilt pürüzlerini gidermeye ve aynı zamanda cilt tonunu eşitlemeye yardımcı oluyor. İkisi bir arada bakım kreminin yeşil renkli kapatıcısı kızarıklıkları nötralize ederken, üzerine uygulanan renkli dokulu kremi ise cilt tonunu eşitliyor. Ürünün diğer hedefleri ise; sebum kalitesini iyileştirmek, gözeneklerin tıkanmasını engellemek, siyah nokta oluşumunu azaltmak…

