Fazla kilolar cildi nasıl etkiliyor?

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Fazla kiloların; genel sağlık üzerine olduğu gibi cilt sağlığı ve kalitesine de olumsuz etkileri var.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Filiz Çığ'dan kilolar ve cilt konusunda bilgi aldık...



Obezite; kalp-damar hastalıkları, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kemik erimesi gibi birçok ciddi hastalığa zemin hazırlamasının yanı sıra bazı cilt hastalıklarını da önemli derecede etkiler. Akne (ergenlik), hirsutizm (tüylenme), ciltte belirli bölgelerde esmerleşme ve kalınlaşmalar (akantozis), bazı tipteki saç dökülmeleri, ciltte çatlaklar (stria) obezitiye bağlı olarak artabilir. Ayrıca, ani kilo artışlarında cilt hızla gerildiği için belde, basende, göğüslerde, bacakların iç yüzlerinde kırmızı çizgi şeklinde çatlaklar oluşur. Bu çizgilere ‘stria’ diyoruz. Başlangıçta koyu kırmızı renkte ve kaşıntılı olan bu çatlaklar, zamanla fildişi rengi ve beyazımsı parlak bir görünüm alır. Bu çizgileri dıştan sürülecek yumuşatıcı krem ve losyonlarla önlemek pek mümkün değil. Bunun ideal çözümü ani kilo artışını kontrol altında tutmak. Bu çatlaklar oluştuğunda ve daha kırmızı dönemdeyken lazer tedavileriyle çözüm daha kolay olur.

Fazla kilolar, beraberinde polikistik over sendromu denen tabloyu beraberinde getirir ve bu duruma genelde hormonal bozukluğun da eşlik etmesiyle, saçlarda dökülme, sivilcede artış, cilt yağlanması, tüylenmede artış gibi durumlar ortaya çıkar.

Kilo artışı ergenlik döneminde ve kadınlarda menopoz döneminde daha sık görülen bir problem. Bunun yanı sıra hareketsiz bir yaşam tarzı, düzensiz beslenme ve yeme bozukluğu da şişmanlık nedeni olabilir. Diyet, spor ve tıbbi tedavi bu tür süreçlerde birlikte yürütülmeli.