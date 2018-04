Fazla kozmetik akıl karıştırır!

Gözde Atakoğlu'ndan güzellik ipuçları...

"11 yıldır güzellik editörüyüm. Kariyerime Türkiye’nin ilk alışveriş dergisi olan Süper’de başladım. Ardından InStyle dergisinin güzellik editörlüğüne getirildim. 2008 yılında Türkiye’nin ilk güzellik blog’larından pudram.com’u kurdum. Ardından Vogue Türkiye’nin güzellik editörü oldum. 2013 yılında tamamen dijital platforma döndüm. Çünkü her anlamda özgür olmayı seviyorum. Geçtiğimiz yıl video ve makaleler yardımıyla tüm mesleki birikimimi aktardığım, bakım ve güzellik rehberi niteliğindeki ‘Güzellik Yayında’ isimli web sitesini kurdum" diyen Gözde Atakoğlu, güzellik sırlarını Elele okurlarıyla paylaştı...



Hangi yaşta, hangi bakım yapılmalı?

Cilt bakımına erken başlanmalı, cilt temizliği ve güneş koruma çok erken yaşlarda kazanılması gereken bir alışkanlık. 20’lerden itibaren cildin nemlendirilmesini aksatmamak gerekiyor. Vücut ve yüzdeki ben haritası da bu dönemde çıkarılmalı ve yıllar içinde takip edilmeli. 25 yaş itibarıyla düzenli cilt bakımı yapılabilir. Göz çevresine yine erken 20’lerde, su bazlı ‘balm’ ürünlerle başlanmalı. 30 dönüm noktası, çünkü derinleşmesini istemediğiniz çizgilerin önüne geçmek için ideal zaman. Az ama düzenli yapılan botoks ile ince kırışıklıkların derinleşmesi erkenden engellenir. Sanılanın aksine botoksa ne kadar erken başlarsanız, ileri yaşlarda o istenmeyen ‘şaşırmış efektli’ surattan o kadar uzak olursunuz. İleri yaşlarda derinleşmiş çizgiyi açmak için miktar arttırılır, bu da doğallıktan uzaklaştırır.

30 genelde anne olmaya başladığımız, hormonsal değişimlerin ve yaşlanmanın hız kazandığı dönem. Cilde düzenli vitamin enjeksiyonları, PRP tarzı yenilenme işlemleri, güneş hasarına karşı IPL lazer tedavileri ve cilt dokusunu tazeleyen AHA’lı soyma işlemleri yapılabilir. Aynı zamanda dışarıdan gıda takviyesine de başlanmalı, Omega 3-6 ve C vitamini en önemlileri. Yine 30’lu yaşlardan itibaren günlük cilt bakımında dışarıdan C vitamini kullanılması da faydalı. Özellikle sigara içiyorsanız ve stresli biriyseniz C vitamini vazgeçilmeziniz olmalı. Yüzde 10-15 civarı, kan devranını arttırarak ciltte gün içerisinde oluşan serbest radikallerle savaşmak için ideal. Gece bakımında E vitamini, A vitamini, glutatyon gibi antioksidan içerikli serumlar kullanmak önemli ölçüde cildi kuvvetlendiriyor.

30’ların sonu ve 40’lar çökmeye başlayan bölgeleri doldurmamız gereken dönem. Hyalüronik asit içeren dolgular, minik çizgilerini doldurarak, cildin kaybettiği nemi vererek daha konforlu görünmesini sağlıyor. Bu konforu, doğal içerikli yüz yağları ve aktif içerikleri olan kırışıklık karşıtı kremlerle uzatmak mümkün. Yine bu dönem artık kremlerle toparlanamayan göz altı çöküklükleri de ışık dolgularıyla toparlanabiliyor. Thermage gibi cilt altı kolajenini uyaran radyofrekans tarzı uygulamalar da yaşlanmayı geciktirmek konusunda fayda sağlıyor.