Gece bakımı ihmale gelmez

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Gece cildin onarım kapasitesi gündüze oranla üç kat daha hızlı. Cildin yaşlanmaya karşı onarım faaliyetlerini sürdürmesi için her gece kendini onarması gerekiyor.

Hazırlayan: Gülru İncu



Cildiniz doğal lif dokusunu korumak, kendini yenilemek ve günlük stres sonucu kaybettiklerini yerine koymak için geceleri kendini onarma ihtiyacı duyar. Yüzümüzdeki

hücrelerin hayati fonksiyonlarını yerine getirmesi için tükettiği enerjiyi yenilemek gerekiyor, bu da düzenli bir gece bakımıyla mümkün.



UYKUDAN ÖNCE

Cilt temizliği basit bir işlem gibi görünse de cilt bakımının en önemli aşamalarındandır ve aynı zamanda cildinizin yaşlanma sürecini de geciktirmeniz anlamına gelir. Gece

bakımı önce temiz bir ciltle başlar. Cildinize uygun temizleyici köpük ya da krem, tonik ve haftada bir kez yapacağınız peeling en temel bakım. Gece kreminden önce kullanılan

serum, nemin cildin en aşağı katmanlarına kadar inmesini sağlar ve cildi ihtiyacı olan neme doyurur.



ÖZGE ULUSOY: "HAFTADA BİR KEZ LA PRAIRIE’NİN UYKU MASKESİNİ YAPIYORUM"

Bu maske bildiğimiz maskelerden gerçekten de daha fazlasını vadediyor ve çok etkili. Yanında özel bir fırçası var ve bu aplikatör maskenin kolayca sürülmesini sağlıyor. Tüm gece cildimde kalan bu maske, ince yapısı sayesinde kolayca emiliyor. Gece bakımında tercih ettiğim diğer markalar Murad ve Kiehl’s. Yine haftada bir kez Murad’ın C vitaminli cilt lekelerine karşı aydınlatıcı bakım serumunu kullanıyorum. Peeling için de Kiehl’s ürünlerini tercih ediyorum. Cildimdeki tüm ölü hücreleri arındırıyor. Devamlı kullanıldığında,

gözeneklerin görünümünün azaltılmasına ve serbest radikal hasarının giderilmesine yardımcı oluyor.



