İlerleyen yaşlarda bile dinç, enerjik ve parlak bir cilde sahip olabilmenin yolu antioksidan, hyaluronik asit, elastin ve kolajen içeren bir bakımdan geçiyor.

LIERAC

İçeriğindeki premium hücresel kompleksi ile sıkılık kaybı yaşayan ciltlerde hücre yenilenmesi sağlıyor. Cildi nemlendirirken besliyor. Ayrıca çok nadir bulunan ve antioksidan içeren siyah gül, siyah orkide ve siyah gelincik ekstrelerine sahip.





CHANEL

Göz bölgesi için antiaging bakımı olur mu demeyin, elbette olur! Sıkılaştırıcı etkisiyle göz altındaki koyu halkalarla, ince çizgilerle ve kırışıklıklarla savaşıyor.



AVENE

Markanın ilk yaşlanma karşıtı gündüz bakım kremi, derin çizgileri pürüzsüzleştiriyor, cildi sıkılaştırıyor ve cilt tonunu düzenleyerek aydınlık veriyor. Elastin ve kolajen cilde güç ve sıkılık verirken, hyaluronik asit cildin dolgun görünmesini sağlıyor.





KIEHL’S

Sabahları uygulayacağınız cilt bakım ritüelinizin yeni adımı... Ayçiçeği çekirdeği yağı, tamanu yağı ve zencefil kökü yağı ile tüy gibi hafif, iksir kadar güçlü. Serumdan sonra, kremden önce kullanın. Cildiniz ve siz yeni güne hazırsınız!



DIOR

Cildin tüm gücünü geri kazandırıyor. Cilt kırıştığında derinlemesine toparlama etkisiyle tedavi eden sıvı bir yapıya sahip. Mimik çizgileri, üst dudak çizgileri gibi derin çizgilerin görünümünde azalma oluyor.



LANCOME

Lancome’un en iddialı yeniliklerinden. Hyaluronik asit içeren krem kırışıklıkların görünümünü azaltıyor. Cilt dokusunu yeniliyor. Aydınlık bir görünüm için cilde ışıltı kazandırıyor.



SHISEIDO

Cilde yoğun enerji veriyor. Kırışıklıklar ve sıkılık kaybı gibi tüm yaşlanma belirtilerinin görünümünü azaltıyor. Cildi güçlendirerek yaşlanmaya sebep olan çevresel etmenlere karşı cildin daha dirençli olmasını sağlıyor.



ESTEE LAUDER

Estee Lauder tarafından tanıtılan seri şimdiden çok sevildi. Kesin ve doğru tedavi için ince bir tabaka halinde cildin ihtiyacı olan bölgelere uygulayın. Anında sıkılık hissi kazandırıyor.

